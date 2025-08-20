Rhein-Pfalz-Kreis – Freie Plätze im Meisterprüfungslehrgang für Hauswirtschaft

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer Meisterprüfung die beruflichen Perspektiven verbessern: Wer in der Hauswirtschaft ausgebildet ist oder über Berufserfahrung im hauswirtschaftlichen Bereich verfügt, kann sich bei der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis als Meisterin oder Meister der Hauswirtschaft weiterbilden. Aktuell gibt es noch freie Plätze für den Lehrgang, der am 25. September beginnt.

Mit der bestandenen Meisterprüfung erlangen die Absolventinnen und Absolventen die Befähigung für leitende Positionen in hauswirtschaftlichen Betrieben. Sie können Unternehmen im Bereich der Hauswirtschaft selbstständig oder als Angestellte

wirtschaftlich, nachhaltig und qualitätsorientiert führen, neue Einkommensalternativen entwickeln, ihre Ideen in hauswirtschaftlichen Dienstleistungen umsetzen oder den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, Mitarbeitende führen und junge Menschen ausbilden.

Der Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung findet donnerstags von 17.30 bis 21.30 Uhr im vhs-Bildungszentrum in Schifferstadt und in der Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof (wenige Praxistermine) statt. Die Prüfung vor der

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wird im Frühjahr 2028 abgelegt. Die Lehrgangsgebühr beträgt 2975 Euro, Ratenzahlung ist möglich. Ein Zuschuss bzw. eine Förderung gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz („Aufstiegs-Bafög“)

kann beantragt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des Aufstiegsbonus für den erfolgreichen Abschluss.

Weitere Infos zum Lehrgang gibt es unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer

J508067Z01). Fragen beantwortet die die Fachbereichsleiterin Tina Müller, E-Mail:tina.mueller@rheinpfalzkreis.de, Telefon: 06235 6022

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis