Neustadt – Jugendliche gestalten Zukunft – Ausbildung zu Jugendprojektleiter:innen startet erneut

Neustadt/Lachen-Speyerdorf/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Abteilung „Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage“ der Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e. V. startet im Herbst 2025 die zweite Runde ihrer Ausbildung zur Jugendprojektleiter:in. Das Angebot richtet sich an engagierte junge Menschen ab 14 Jahren, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und eigene Projekte für Kinder und Jugendliche zu gestalten. Die Ausbildung vermittelt praxisnah wichtige

Kompetenzen:

• Gruppenpädagogik und interkulturelle Kompetenz

• Sozialpädagogik und Leitungskompetenz

• Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen

• Rechtliche Grundlagen und Versicherungen

• Projektfinanzierung und -management

• Erste-Hilfe-Kurs

Ein besonderer Anreiz: Alle Teilnehmer:innen erhalten nach erfolgreichem Abschluss die bundesweit anerkannte

Jugendleiter-Card (Juleica) – ein offizieller Qualifikationsnachweis für ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen.

Termine und Rahmenbedingungen:

2025: 22.–23.11. | 06.12.

2026: 16.–18.01. | 06.–08.02. | 14.–15.03. | 29.05.

Hinzu kommt die eigenständige Durchführung eines Projekts sowie Vorbereitungstreffen nach Absprache.

Die Teilnahme ist an ein Pfand von 180 € gebunden, das nach vollständiger Teilnahme zurückerstattet wird.

Auch für Jüngere gibt es ein Angebot:

Interessierte ab 13 Jahren können sich für das Schnupperwochenende vom 31.01.–01.02.2026 anmelden.

Für weitere Informationen können Sie sich an die Steuerungsgruppe der Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage wenden – per Mail unter abenteuer@tus1910.de oder telefonisch unter 06327 5068951.

Quelle: Turn- und Sportgemeinschaft Lachen-Speyerdorf 1910 e.V.

Sportpark Lilienthal

Conrad-Freytag-Straße 19

67435 Neustadt