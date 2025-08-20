Mannheim – Mann entblößt sich am Hauptbahnhof

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Dienstabend (19. August) hat sich ein 23-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof vor einer jungen Frau entblößt. Im weiteren Verlauf manipulierte er an seinem Glied und lief durch das Untergeschoss.

Gegen 18:35 Uhr befand sich der Tatverdächtige ungarischer Staatsangehörigkeit vor einem Geschäft im Untergeschoss des Mannheimer Hauptbahnhofs. Dort entblößte er sein erigiertes Glied vor der 23-jährigen deutschen Geschädigten und manipulierte daran.

Im weiteren Verlauf lief der Mann noch immer entkleidet durch das Untergeschoss.

Zwischenzeitlich alarmierte Kräfte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen schließlich vorläufig fest. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Beleidigung.