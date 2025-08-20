Ludwigshafen – Spielraum Froschlache öffnet wieder

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Nach einer fast dreimonatigen personell bedingten Pause ist es so weit: Der Spielraum Froschlache, An der Froschlache 9, öffnet wieder seine Türen. Das Team rund um Leiterin Tabea Sejic freut sich darauf, Kinder, Jugendliche und ihre Familien wieder im Spielraum begrüßen zu können. Der Spielraum Froschlache ist eine Einrichtung des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung und wird gemeinsam mit der Bürgerinitiative Spielraum Froschlache e.V. getragen. Er ist ein zentraler Treffpunkt im Stadtteil – offen für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche, Eltern und Familien mit kleinen Kindern. Neben einem bunten Freizeitangebot bietet der Spielraum montags bis donnerstags Lernförderung im Rahmen von LuSt (Ludwigshafener Stärkungssystem für verbesserte Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf), montags bis freitags einen geschützten Raum zum Spielen, Austauschen und Mitgestalten sowie an zwei Vormittagen eine Kleinkindgruppe für Eltern mit Kindern bis drei Jahren. Wer das neue Team kennenlernen und sich über die Angebote informieren möchte, ist eingeladen zur Wiedereröffnung am Mittwoch, 27. August 2025, von 14 bis 18 Uhr. Gefeiert wird auch am Freitag, 5. September von 14 bis 18 Uhr, dann laden die Mitarbeitenden des Spielraums Froschlache und die Bürgerinitiative zum Kinderfest mit einem bunten Spielprogramm für Kinder, einem Flohmarkt sowie Kaffee, Kuchen und herzhaften Leckereien für die Erwachsenen ein.

Quelle Stadt Landau

