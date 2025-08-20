Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Südliche Innenstadt



Ludwugshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Südliche Innenstadt treten am Dienstag, 26. August 2025, 17 Uhr, BBS Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220, Aula, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Berliner Platz

2.1 Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Fortführen der Polizeipräsenz am Berliner Platz und der Ludwigstraße

3. Bericht des Ortsvorstehers

4. Vorstellung Sachstand ESV barrierefreier Zugang (Projektkosten rund 200.000 Euro)

5. Maßnahmengenehmigung Aufwertung Spielplatz

Georg-Büchner-Straße im Programmgebiet Sozialer Zusammenhalt Dichterviertel

6. Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung und GaFög

7. Brüder-Grimm-Schule, Modulbau

8. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Einrichtung einer Haltestelle am zukünftigen Haus der Stadtgeschichte

9. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Parkscheinautomaten am Samstagnachmittag bis Sonntag

10. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Benutzung der Parkscheinautomaten während der normalen Geschäftszeiten

11. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Sachstandsbericht zur Baumpflanzung

12. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Veranstaltungen am Theaterplatz

13. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Vorstellung der Grundlage und Zustandsbericht der geplanten Hundeauslauffläche der Hafenbetriebe auf der Parkinsel

14. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Blindenleitsystem Haltestelle Südwest-Stadion

15. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Bekämpfung der Rattenplage am Berliner Platz

16. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Öffnung des Paul-Kleefoot-Platzes zur Berliner Straße

17. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Erarbeitung und Vorstellung eines Konzeptes zur Aufwertung des Platanenhains

18. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Installation eines Mülleimers am Karl-Kornmann-Platz

19. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Vertrocknete Bäumchen in der Saarlandstraße

20. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Prüfen der Immobilien der IKK Südwest und AOK für eine städtische Nutzung

21. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand des Geländes um das ehemalige Ford-Gebäude Ecke Rottstraße, Pranckhstraße bis zur Mundenheimer Straße

22. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand Ludwigs-Quartier

23. Anfrage des Mitglieds der BIG im Ortsbeirat

Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung in der Saarlandstraße

24. Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion

Sachstand diverse Bauprojekte

Quelle: Stadt Ludwigshafen