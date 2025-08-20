Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Südliche Innenstadt

Ludwugshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Mitglieder des Ortsbeirates Südliche Innenstadt treten am Dienstag, 26. August 2025, 17 Uhr, BBS Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220, Aula, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.
Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Berliner Platz
2.1 Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Fortführen der Polizeipräsenz am Berliner Platz und der Ludwigstraße
3. Bericht des Ortsvorstehers
4. Vorstellung Sachstand ESV barrierefreier Zugang (Projektkosten rund 200.000 Euro)
5. Maßnahmengenehmigung Aufwertung Spielplatz
Georg-Büchner-Straße im Programmgebiet Sozialer Zusammenhalt Dichterviertel
6. Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung und GaFög
7. Brüder-Grimm-Schule, Modulbau
8. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Einrichtung einer Haltestelle am zukünftigen Haus der Stadtgeschichte
9. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Parkscheinautomaten am Samstagnachmittag bis Sonntag
10. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Benutzung der Parkscheinautomaten während der normalen Geschäftszeiten
11. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Sachstandsbericht zur Baumpflanzung
12. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Veranstaltungen am Theaterplatz
13. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Vorstellung der Grundlage und Zustandsbericht der geplanten Hundeauslauffläche der Hafenbetriebe auf der Parkinsel
14. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Blindenleitsystem Haltestelle Südwest-Stadion
15. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Bekämpfung der Rattenplage am Berliner Platz
16. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Öffnung des Paul-Kleefoot-Platzes zur Berliner Straße
17. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Erarbeitung und Vorstellung eines Konzeptes zur Aufwertung des Platanenhains
18. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Installation eines Mülleimers am Karl-Kornmann-Platz
19. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Vertrocknete Bäumchen in der Saarlandstraße
20. Antrag der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Prüfen der Immobilien der IKK Südwest und AOK für eine städtische Nutzung
21. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand des Geländes um das ehemalige Ford-Gebäude Ecke Rottstraße, Pranckhstraße bis zur Mundenheimer Straße
22. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand Ludwigs-Quartier
23. Anfrage des Mitglieds der BIG im Ortsbeirat
Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung in der Saarlandstraße
24. Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Sachstand diverse Bauprojekte
Quelle: Stadt Ludwigshafen