Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Rheingönheim Die Mitglieder des Ortsbeirates Rheingönheim treten am
Dienstag, 26. August 2025, 18.30 Uhr, Gemeindehaus Rheingönheim, Hauptstraße 210, Sitzungszimmer, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.
Tagesordnung:
1. Einwohnerfragestunde
2. Bericht des Ortsvorstehers
3. Aufstellung Teilregionalplan Freiflächen-Photovoltaik zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar –
2. Offenlage; Information der Verwaltung zum aktuellen Verfahrensstand und zur weiteren Vorgehensweise
4. Vorstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) und des Sanierungskonzepts Rheingönheim durch das Planungsbüro
5. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Ertüchtigung des Rehbachdeichs Gemarkung Rheingönheim
6. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
Illegale Müllablagerungen rund um die Glascontainer Gabriele-Münter-Straße
7. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion
zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in Ludwigshafen und Rheingönheim
Quelle: Stadt Ludwigshafen