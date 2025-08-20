Ludwigshafen – Edeka Scholz spendet 1000 Liter Trinkwasser an Bewohner der Adolf-Kolping-Straße 35
Der Wassernotstand in der Adolf-Kolping-Straße ging nicht an Andreas Scholz, Inhaber von Edeka Scholz, vorbei. Als bekannt wurde, dass die Bewohner des Hochhauses plötzlich ohne Wasser dastanden, handelte er sofort – und ließ 1.000 Liter Trinkwasser spenden.
Die Hilfsaktion wurde schnell umgesetzt und direkt an die betroffenen Haushalte verteilt. Für viele eine große Erleichterung in einer schwierigen Situation.
Ein starkes Zeichen für Verantwortung, Solidarität.
