Ludwigshafen – Armin Grau MdB(Bündnis 90/Die Grünen): “Garantierente statt Gang zum Sozialamt im Alter”

Ludwigshafen/Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Ausgaben für Sozialhilfehilfeleistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch 2024 gegenüber dem Vorjahr um 14,8% gestiegen sind. Die betrugen 20,2 Milliarden Euro.

Dazu erklär der arbeits- und sozialpolitische Sprecher und Berichterstatter für Rentenpolitik Armin Grau:

“Mehr als die Hälfte der Ausgaben für Sozialhilfeleistungen geht auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurück. Zu niedrige Renten zwingen viele Menschen, Grundsicherungsleistungen zu beantragen. Dies zeigt, dass wir dringend eine Verbesserung bei den niedrigen Renten brauchen. Die derzeitige Grundrente sichert Menschen, die viele Jahre gearbeitet haben, zu wenig ab. Mit dem Vorschlag einer Garantierente wollen wir Grüne Menschen mit mindestens 30 Versicherungsjahren eine Rente deutlich über dem Grundsicherungsniveau ermöglichen und sie damit vor Altersarmut schützen. Bei den niedrigen Renten sparen, heißt Geld an anderer Stelle auszugeben. Damit ist niemandem geholfen, vor allem nicht den Menschen, die aufs Sozialamt müssen. Leider hat die aktuelle Bundesregierung keine Pläne hier für Abhilfe zu sorgen.”

Quelle: Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen