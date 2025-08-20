Ludwigshafen – AfD Kreisverband zu den Morddrohungen gegen Wahlausschussmitglieder

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der AfD Kreisverband Ludwigshafen hat mit Bestürzung erfahren, dass die Mitglieder des Wahlausschusses Morddrohungen erhalten haben und von der Polizei beschützt werden müssen. Auch wenn – oder gerade weil – wir Joachim Pauls Wahlausschluss als verfassungswidrig ansehen, distanzieren wir uns auf das Schärfste von jeder Gewaltandrohung gegen Mitglieder des Wahlauschusses.

Der Kreisvorsitzende Johannes Thiedig:

“Politische Gewalt kann – ungeachtet ihrer Motivation – in einer demokratisch-freiheitlich verfassten Gesellschaft niemals ein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Sie ist vielmehr prägendes Merkmal terroristischer Bewegungen und autoritärer Regime und führt zwingend in Diktatur oder Bürgerkrieg.

Wer tatsächlich glaubt mit Morddrohungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten zu können, der hat sowohl den politischen wie auch den ethischen Kompass längst verloren und ist im Geiste bereits einTerrorist.

Er tritt nicht für die Freiheit ein, er tritt sie mit Füßen.”

