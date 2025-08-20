Ludwigshafen – 5000 Euro an Betrüger überwiesen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Unter dem Vorwand, Anwalt zu sein und ein Pfändungsverfahren über 20.000 Euro abwenden zu können, brachten Telefonbetrüger am Montagmittag (18.08.2025, 11:45 Uhr) ein Ehepaar zur Überweisung von 5.000 Euro. Den Geschädigten fiel der Betrug erst auf, nachdem sie das Geld bereits überwiesen hatten. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf!

– Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis – Ihre Bank

oder andere Finanzdienstleister erfragen niemals Ihre

Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon.

– Erlauben Sie Fremden niemals den Fernzugriff auf ihr Smartphone

oder auf Ihren PC – Betrüger können so ungehindert an alle Daten

gelangen.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ .

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.