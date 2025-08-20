Heppenheim – Stadtbücherei Veranstaltungen im zweiten Halbjahr – Informationen und Termine



Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einem ereignisreichen ersten Halbjahr mit zahlreichen Veranstaltungen und dem Hofflohmarkt Ende Juni wurde die Sommerzeit genutzt, um neue Aktivitäten für die zweite Jahreshälfte zu planen.

Das aktuelle Veranstaltungsprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – darunter Formate wie Leselauscher, Kreativ-Werkstatt, Spiele-Abende, Kreativabende und der StarWars-Tag – ist ab sofort online unter opac.winbiap.net/heppenheim verfügbar und liegt auch in gedruckter Form in der Bücherei aus.

Für Erwachsene und Jugendliche beginnt das Veranstaltungsprogramm mit dem nächsten Spieleabend bereits diese Woche am 20.08.2025. Weitere Termine folgen am 17. September sowie am 29. August um 18:00 Uhr mit dem nächsten Kreativabend. Für diese Angebote ist eine Anmeldung erforderlich.

Kinder starten am 27. August um 16:00 Uhr mit einer offenen Vorlesestunde (ohne Anmeldung). Am 3. September findet ein gemeinsames Kreativangebot für Kinder und Erwachsene statt – es werden Windlichter gestaltet. Für diese Aktion ist eine Anmeldung notwendig.

Alle weiteren Termine sind in der Bücherei ausgehängt und online abrufbar.

Hinweis für Schulanfänger: Kinder, die zuvor eine Kindertagesstätte besucht haben, können ab sofort ihre Gutscheine aus der Schultüte gegen einen Leseausweis eintauschen.

Quelle: Stadt Heppenheim