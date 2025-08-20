Heidelberg – Wie sicher fühlen sich die Heidelberger Jugendlichen? Der Jgendgemeinderat fragt! Mach mit!



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie sicher fühlen sich die Heidelberger Jugendlichen – Eine Frage mit der wir uns als Jugendgemeinderat gerade beschäftigen. Wir interessieren uns dafür, wie junge Menschen zwischen 13 und 19 Jahren bestimmte Orte, Situationen oder Tageszeiträume wahrnehmen und erleben. Wo ist die Beleuchtung schlecht? Welche unübersichtlichen Stellen im Straßenverkehr gibt es? Wo erlebt man ständig unangemessenes Verhalten von anderen Personen? Helft uns, diesen Fragen und Problemen auf den Grund zu gehen und teilt uns mit, wo ihr euch in Heidelberg unsicher fühlt und wo ihr Verbesserungsbedarf seht. Im Rahmen unserer Umfrage könnt ihr nicht nur eure Erfahrungen und Meinungen

einbringen, sondern auch konkrete Vorschläge abgeben. So möchten wir herausfinden, wo es in Heidelberg aus Sicht der jungen Generation Handlungsbedarf gibt – und wie die Stadt sicherer und angenehmer für alle werden kann, besonders für Jugendliche. Und was passiert mit den Ergebnissen? Nach der Sommerpause haben wir einen Termin mit dem Ordnungsamt und der Polizei, um eure Meinungen, Ideen und Vorschläge weiterzugeben.

Mach mit und sag uns, wo genau in Heidelberg du dich Unsicher fühlst!

Hier geht’s zur Umfrage: https://forms.cloud.microsoft/r/Cz6H2BQW6p

Quelle: Jugendgemeinderat Heidelberg / Stadt Heidelberg