Heidelberg – „Natürlich Heidelberg“- Termine im Mai!



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zum großen Waldputztag – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im Mai 2025 auf dem Programm:

– Donnerstag, 1. Mai 2025, 10 bis 17 Uhr, Tag der offenen Tür der Heidelberger Bezirksimker

– Samstag, 3. Mai 2025, 14.30 bis 16.45 Uhr, Vulkan, Erdrutsch, Tornado in Ziegelhausen

– Sonntag, 4. Mai 2025, 7 bis 10 Uhr, Ornithologische Frühexkursion

– Sonntag, 4. Mai 2025, 9 bis 11.30 Uhr, Die Grenzhofdeponie – ein Hotspot der Artenvielfalt aus Menschenhand

– Sonntag, 4. Mai 2025, 10.15 bis 12.45 Uhr, Yoga im Wald & Vitale Wilde-Kräuter-Smoothies

– Sonntag, 4. Mai 2025, 13.30 bis 16 Uhr, Auf den Spuren alter Küchen- und Heilkräuter

– Dienstag, 6. Mai 2025, 17.30 bis 20.30 Uhr, After-Work-Cooking mit mediterranen- und heimischen Wildkräutern

– Donnerstag, 8. Mai 2025, 16 bis 17.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur

– Samstag, 10. Mai 2025, 8.40 bis 14.30 Uhr, Jubiläumswanderung Neckarsteig – von Eberbach nach Neunkirchen (Distanz circa 18 Kilometer)

– Samstag, 10. Mai 2025, 9 bis 12 Uhr, Die Heilkräuter von Stift Neuburg

– Samstag, 10. Mai 2025, 14 bis 15.30 Uhr, 7000 Jahre Heiligenberg

– Samstag, 10. Mai 2025, 14 bis 17 Uhr, Naturwriting für Kinder

– Samstag, 10. Mai 2025, 15 bis 16.30 Uhr, Dem Biber auf der Spur

– Sonntag, 11. Mai 2025, 11 bis 19 Uhr, Große Weinwanderung am Erlebniswanderweg Wein und Kultur in Heidelberg-Rohrbach

– Dienstag, 13. Mai 2025, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof

– Mittwoch, 14. Mai 2025, 18 bis 20 Uhr, Mit dem Kajak in Heidelberg unterwegs

– Samstag, 17. Mai 2025, 9.30 bis 11.30 Uhr, Natürlich fit ins Wochenende

– Samstag, 17. Mai 2025, 10 bis 14 Uhr, Inklusive Tour: Gipfel und Weitblicke im Stadtwald

– Sonntag, 18. Mai 2025, 10 bis 13 Uhr, Wanderung durch die Erdgeschichte

– Sonntag, 18. Mai 2025, 14 bis 16.30 Uhr, Auf den Spuren alter Küchen- und Heilkräuter

– Sonntag, 18. Mai 2025, 14 bis 16.30 Uhr, Faszination Honigbiene – Imkern in Heidelberg

– Freitag, 23. Mai 2025, 16 bis 18 Uhr, Eine Handvoll Erde – was springt und krabbelt da?

– Samstag, 24. Mai 2025, 8.40 bis 14.30 Uhr, Jubiläumswanderung Neckarsteig – von Neunkirchen nach Neckargerach (Distanz circa 17 Kilometer)

– Samstag, 24. Mai 2025, 9 bis 11.30 Uhr, Heiteres Gesundheitswandern

– Samstag, 24. Mai 2025, 13 bis 17 Uhr, Auf dem Mountainbike durch den Stadtwald

– Samstag, 24. Mai 2025, 14 bis 17 Uhr, Hohlweg, Pinge, Weinterrasse – Spuren im Gelände

– Sonntag, 25. Mai 2025, 10.30 bis 13.30 Uhr, Kräuterwanderung

– Samstag, 31. Mai 2025, 15 bis 17 Uhr, Die Insel im Wald. Der Kohlhof – Klimaoase, Natur-, Wohn- und Kulturraum

– Samstag, 31. Mai 2025, 15 bis 18 Uhr, Wald Agility – Beschäftigungsspaß mit dem Hund

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

– Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.