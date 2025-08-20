Heidelberg – Hans-Thoma-Platz: Gehwegarbeiten am 22. August mit Umleitungen zum Penny-Parkplatz



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge der Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße werden derzeit mehrtägige Kabelarbeiten auf dem östlichen Gehweg der Dossenheimer Landstraße durchgeführt. Am Freitag, 22. August 2025, muss dafür auch der Gehweg im Bereich Dossenheimer Landstraße 40 gesperrt werden. Die Zufahrt zum sogenannten Penny-Parkplatz ist dann von der Dossenheimer Landstraße vorübergehend nicht möglich. Autofahrende erreichen den Parkplatz über die Burgstraße und die Parkplatzzufahrt aus der Friedensstraße. Ansonsten gelten die allgemeinen Verkehrsregelungen während der Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße.

Mehr zur Neugestaltung unter www.dossenheimer-landstrasse.de.

Quelle: Stadt Heidelberg