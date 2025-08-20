Heidelberg – Fest des Freien Theaters – HEIDELBERGER THEATERTAGE veröffentlichen Programm 2025

Heidelberg / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) – Neun Wettbewerbsstücke, die Wiederaufführung des Publikumslieblings der letzten Festivalausgabe und spannende Rahmenveranstaltungen bieten die HEIDELBERGER THEATERTAGE in diesem Herbst. Jetzt veröffentlicht das Festival sein Programm. Von Goethe bis Tinder-Dating reicht die Themenvielfalt, die Ensembles aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz im TiK – Theater im Karlstorbahnhof sowie im Theater im Romanischen Keller auf die Bühne bringen. Vorausplanen lohnt sich, denn die Vorstellungen sind regelmäßig ausverkauft.

Auch in diesem Jahr kündigen sich die THEATERTAGE bereits im September mit einem THEATERTAGE SPEZIAL an: Das Züricher Ensemble DAKAR-Produktion wurde 2024 schon zum zweiten Mal mit dem Heidelberger Theaterpreis für die beste Wettbewerbs-Produktion ausgezeichnet. In ihrem aktuellen Theaterabend „Vom Recht, lebensuntüchtig zu sein” bringen sie mit Puppen, Menschen, Musik und bewegten Objekten die tragikomischen Lebensskizzen der Baseler Autorin Adelheid Duvanel auf die Bühne. Am 20. September sind sie damit im TiK zu Gast und sorgen für Vorfreude auf das Festival. Präsentiert wird das Gastspiel in Kooperation mit dem Heidelberger Literaturherbst.

Das Hauptprogramm des Festivals startet am 16. Oktober. Zur Eröffnung reist dabei die Publikumspreisträgerin des vergangenen Jahres noch einmal aus Salzburg an: Am 16. & 17. Oktober ist das zuletzt restlos ausverkaufte musikalische Solo „Tinder – A fucked up Night” mit Bina Blumencron erneut im TiK zu erleben.

Bis zum 2. November folgen die Vorstellungen des diesjährigen Wettbewerbs. Von Wien bis ins Schleswig-Holsteinische Rantzau haben sich die Fühler der THEATERTAGE in diesem Jahr gestreckt, um die besten Freien Theaterproduktionen zu finden und nach Heidelberg zu bringen. Ob Klimakrisen-Dystopie als selbstironisches Ensemblestück oder Goethes „Faust I+II” als 6-stündiges Solo, alles ist dabei. Alle Informationen zu den Stücken und zum Vorverkauf gibt es unter www.karlstorbahnhof.de/heidelberger-theatertage sowie im Festivalprogrammheft, das am 27. August erscheint. Das Heft kann auch kostenfrei postalisch bestellt werden per E-Mail an info@karlstorbahnhof.de sowie telefonisch unter 06221 978911.

Quelle: Kulturhaus Karlstorbahnhof