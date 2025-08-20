Heidelberg – Ferien auf dem Berg! Das Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund bietet viele tolle Möglichkeiten für die Sommerferien

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Kein Platz für Langeweile“ – diesem Motto wird das Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund auch in den Ferien gerecht. Kindern und Jugendlichen von sechs bis 18 Jahren wird während der Sommerwochen einiges geboten. Kostenlos und ohne Anmeldung. Wer möchte, kann einfach vorbeikommen und mitmachen.

Kinderbaustelle

Auf der Kinderbaustelle erleben Kinder von sechs bis zwölf Jahren montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr viele kleine Ferienabenteuer. Spiel, Bewegung, Spannung, Rätsel und Lagerfeuergeschichten rund um die Themen Dschungel und Amazonas bringen ferne Länder auf den Outdoor-Erlebnisspielplatz.

Jugendcafé

Auch das Jugendcafé hat während der gesamten Ferien für Kids und Teens von zehn bis 14 Jahren montags bis freitags geöffnet. Von 16 bis 20 Uhr bieten Ausflüge, Mädchengruppe, gemeinsames Kochen, Sport und Tanzangebote wie Breakdance oder Hip-Hop jede Menge Abwechslung für die Ferienzeit.

Jugendzentrum „Harlem“

Im Jugendzentrum „Harlem“ können Jugendliche von 13 bis 18 Jahren im offenen Treff Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringen, gemeinsam Musik hören, quatschen, kochen oder sich bei Billard-, Kicker- oder Tischtennisturnieren ausprobieren. Öffnungszeit in den Sommerferien: bis zum 22. August montags und dienstags 16 bis 20 Uhr und mittwochs bis freitags 16 bis 21 Uhr.

Details zu allen Angeboten mit gibt es im Heidelberger Ferienportal auf www.heidelberger-ferienportal.de/kijuz_em .

Mehr Infos zum Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund auf www.kinder-jugend-emmertsgrund.de

