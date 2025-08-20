Frankenthal – Oberbürgermeister Nicolas Meyer begrüßt in diesem Jahr elf neue Beamtenanwärter und zwölf Auszubildende

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Nicolas Meyer begrüßt in diesem Jahr elf neue Beamtenanwärter und zwölf Auszubildende – deutlich mehr Bewerbungen als in den Vorjahren

Für die Beamtenlaufbahn Verwaltung und Finanzen werden jährlich in der Stadtverwaltung Frankenthal die dualen Studiengänge „Verwaltung“ und „Verwaltungsbetriebswirtschaft“ angeboten. Daneben bietet die Stadtverwaltung Frankenthal ein breites Spektrum an Ausbildungsgängen an.

Am 1. Juli starteten sechs Studierende im Studiengang Verwaltung, zwei im Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft und eine Nachwuchskraft im Studiengang Verwaltungsinformatik. Erstmals werden in diesem Jahr auch zwei Beamtenanwärter als Verwaltungswirte (Beamte im zweiten Einstiegsamt) mit dem Praxisschwerpunkt Kommunaler Vollzugsdienst ausgebildet. Daneben wurden zum 1. August zwölf weitere Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Umwelttechnologe für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau begrüßt. Die Stadtverwaltung begrüßt außerdem sechs Absolventinnen und Absolventen, die ihr duales Studium oder ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei uns erfolgreich abgeschlossen haben und nun hier bei der Stadt Frankenthal ihre berufliche Laufbahn beginnen.

„Unsere Stadtverwaltung steht für Veränderung, Agilität und eine moderne, bürgernahe Verwaltung, die Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen im Blick hat. Dafür brauchen wir Menschen, die neugierig sind, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns innovative Wege gehen. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr engagierte Nachwuchskräfte gewinnen konnten. Ihnen wünsche ich einen erfolgreichen Start, viel Freude beim Gestalten und die Zuversicht, dass sie die Zukunft unserer Stadt aktiv mitprägen können“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Theorie- und Praxisteile gestartet

Nach der einmonatigen Einführung in die Verwaltungspraxis starteten die Beamtenanwärter im dritten Einstiegsamt (Duales Studium) in ihren achtmonatigen Theorieblock an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen/Koblenz. Im Anschluss an den dreijährigen dualen Studiengang erlangen sie den akademischen Grad „Bachelor of Arts“.

Die Beamtenanwärter im zweiten Einstiegsamt begannen ebenfalls am 1. August ihren ersten Theorieblock, welcher drei Monate dauert. Die Ausbildung insgesamt dauert zwei Jahre und die Beamtenanwärter schließen den Ausbildungsgang mit der Berufsbezeichnung Verwaltungswirt ab.



Für die Auszubildenden nach TVAöD begann die Ausbildung am 1. August mit den überarbeiteten Einführungstagen der Stadtverwaltung Frankenthal. Nach den Sommerferien setzen sie ihre Ausbildung in der Berufsschule fort. Bis dahin lernen sie die verschiedenen Fachbereiche der Stadtverwaltung kennen.

Warum sich Bewerber für Frankenthal entscheiden

Neben der persönlichen Empfehlung durch aktuelle Azubis und Studierende, die als Botschafterinnen und Botschafter kräftig die Werbetrommel rühren, setzt die Stadt auf moderne Auswahlverfahren und eine schnelle Zusagepraxis. Seit diesem Jahr wird ein Online-Einstellungstest eingesetzt, der sowohl fachliche Kompetenzen abfragt als auch die Passung zwischen Bewerbenden und Stadtverwaltung prüft – und gleichzeitig zeigt, dass die Stadt Frankenthal in Sachen Recruiting modern aufgestellt ist.

„Seit meinem Amtsantritt haben wir dafür gezielt Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung umgesetzt – vom neuen Messestand und mehr Präsenz auf Berufsinformationsmessen bis hin zu moderner Social-Media-Werbung, einer Recruiting-Kampagne und schnelleren Bewerbungsprozessen“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Die Verwaltung ist auf Ausbildungsmessen und in Schulen stark präsent: Allein bis August 2025 war die Stadt bei 15 Veranstaltungen vertreten, weitere große Messen wie die „Sprungbrett“ in Ludwigshafen oder die „Katapult“ in Landau folgen noch. Ab September können sich Interessierte sogar direkt am Messestand bewerben, die Stadt stellt dafür die technische Ausstattung zur Verfügung.

Auch in den sozialen Medien zeigt die Stadtverwaltung zunehmend das Gesicht ihrer Nachwuchskräfte. So haben die Azubis erstmals ein Reel für Instagram und Facebook über ihren Alltag in der Verwaltung produziert.

Deutlich mehr Bewerbungen als im Vorjahr

Auch für das kommende Ausbildungsjahr 2026 zeichnet sich ein klarer Trend ab: Die Bewerbungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. In den dualen Studiengängen Verwaltung und Verwaltungsbetriebswirtschaft gingen bis zum Stichtag 14. August zwischen 43 und 60 Prozent mehr Bewerbungen ein, bei den Verwaltungsfachangestellten waren es rund 12 Prozent mehr. Bei den Gärtnern ist ein Vorjahresvergleich nicht möglich, da der Ausschreibungszeitraum damals ein anderer war. Die Zahlen zeigen: Die Stadt Frankenthal ist für Bewerberinnen und Bewerber zunehmend attraktiv.

Bewerbungen möglich

Wer sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Stadt interessiert, findet ausführliche Informationen unter www.frankenthal.de/ausbildung. Hier ist auch direkt die Onlinebewerbung möglich. Ausbildungsbeginn für die nächsten Anwärter sowie Auszubildende ist Sommer 2026.

Im kommenden Ausbildungsjahr 2026 bietet die Stadtverwaltung Frankenthal folgende Ausbildungs- und dualen Studiengänge an: Gärtner (Garten- und Landschaftsbau), Verwaltungsfachangestellte, Duales Studium Verwaltung, Duales Studium Verwaltungsbetriebswirtschaft sowie die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher.

Ansprechpartner für eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung ist Jan-Luca Dittrich, ausbildung@frankenthal.de, 06233/89-864, zu den Stellen im Kita-Bereich berät Katharina Popp, katharina.popp@frankenthal.de, 06233/89-438.