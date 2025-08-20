Edenkoben – Aktuelle Warnmeldung der Polizeiinspektion

Edenkoben / Hainfeld, Kreis Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Die Polizeiinspektion Edenkoben möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Hainfeld vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte. In den bislang registrierten Fällen täuschen die Anrufer vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen wäre und bei den festgenommenen Personen Namenslisten aufgefunden wurden. Die Angerufenen wurden über Wertsachen ausgefragt und teilweise aufgefordert diese zur Sicherung durch die Polizei bereitzulegen. Die Polizei rät:

– Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder

nahe Verwandte.

– Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeidienststelle. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeiinspektion Edenkoben ist für Sie da! Telefonnummer: 06323-9550