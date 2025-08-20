B10/Landau – Kontrolle Nachtfahrverbot

Landau/ Metropolregion-Rhein-Neckar Drei LKW-Fahrer wurden am frühen Morgen (20.08.2025, 3 Uhr) auf der B10 bei LD-Nord im Hinblick auf das Nachtfahrverbot kontrolliert. Sie konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen, aus welcher hervorging, dass sie berechtigt auf der B10 unterwegs waren. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Unter dem Vorwand, Anwalt zu sein und ein Pfändungsverfahren über 20.000 Euro abwenden zu können, brachten Telefonbetrüger am Montagmittag (18.08.2025, 11:45 Uhr) ein Ehepaar zur Überweisung von 5.000 Euro. Den Geschädigten fiel der Betrug erst auf, nachdem sie das Geld bereits überwiesen hatten. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat nun die Ermittlungen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Ausgaben für Sozialhilfehilfeleistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch 2024 gegenüber dem Vorjahr um 14,8% gestiegen sind. Die betrugen 20,2 Milliarden Euro. Dazu erklär der arbeits- und sozialpolitische Sprecher und Berichterstatter für Rentenpolitik Armin Grau: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote “Mehr als die Hälfte der Ausgaben für Sozialhilfeleistungen ... Mehr lesen»
- Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Das „Lokale Aktionsbündnis für bezahlbaren Wohnraum“, das im Frühjahr dieses Jahres gegründet wurde, setzt seine Arbeit fort. Am Dienstag, 26. August, findet die zweite Sitzung in diesem Jahr statt. Dabei steht die Bewertung aktueller Entwicklungen und die Erarbeitung neuer Ideen und Projekte zur Sicherung des Wohnungsangebots in Frankenthal im Mittelpunkt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»
- Mainz – Mit dem heute veröffentlichten Beschluss hat der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) eine Organklage der CDU-Landtagsfraktion gegen den Ministerpräsidenten zurückgewiesen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Marcus Klein, erklärt: „Selbstverständlich hätten wir uns einen anderen Ausgang des Verfahrens gewünscht; die Entscheidungsgründe werden wir nun in Ruhe zu prüfen ha- ben. Enttäuschend ist insbesondere, dass der VerfGH ohne ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Neues Kennenlernangebot für den Musikgarten Alle Kinder haben Freude an Musik. Wer seinem Kleinkind ein Angebot machen möchte, das über das Singen und Spielen zu Hause hinausgeht, dem bietet die Dommusik Kurse für Vorschulkinder an. Diese gliedern sich in zwei Altersgruppen. Der Musikgarten ist gedacht für Kinder von einem bis vier ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Als sich ein 64 Jahre alter Mann am frühen Dienstagmorgen gegen 03:10 Uhr in der Seckenheimer Hauptstraße aufhielt, wurde er aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt von zwei ihm unbekannten Männern geschlagen und getreten. Der Mann fiel dabei verletzt zu Boden. Die Unbekannten flüchteten. Ein zufällig vorbeifahrendes Streifenteam des Polizeireviers Landeburg ... Mehr lesen»
- Schifferstadt / Ludwigshafen / Kaiserslautern (ots) Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern – Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen – führt gegen mehrere Gaststättenbetreiber und Automatenaufsteller aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung, der Abgabenhinterziehung (Vergnügungssteuer) sowie der Steuerhinterziehung. Die Beschuldigten sollen in mehreren von ihnen betriebenen Gaststätten im ... Mehr lesen»
- Mainz/Ludwigshafen. Zum Start des Schuljahres 2025/2026 hat Bildungsminister Teuber angekündigt, dass auf unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen ab sofort verzichtet werden soll. Aus Sicht der parlamentarischen Gruppe FREIE WÄHLER im Mainzer Landtag ist das ein fatales Signal. Sie lehnen „Bulimie-Lernen“, das termingerecht abrufbar und dann vergessen wird, grundsätzlich ab. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Getreu dem inoffiziellen Motto der Olympischen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einer extremen Gewichtsreduktion ist die Wiederherstellung der Körperform ein wichtiger Schritt hin zu einer gesteigerten Lebensqualität. Um Betroffenen neue Perspektiven zu eröffnen, lädt die BG Klinik Ludwigshafen am 21. August 2025 um 17 Uhr zur kostenlosen Informationsveranstaltung zum Thema körperformende Chirurgie ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Veranstaltung im Dr. ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung weist anlässlich des Beginns des diesjährigen Festivals des Deutschen Films am Mittwoch, 20. August 2025, auf die dann während der rund zweiwöchigen Veranstaltung geltenden Zufahrtsregelungen auf der Parkinsel hin. Um rund um die Festivaltage zusätzlich übermäßigen Verkehr zu verhindern, sind – wie in den Vorjahren auch – alle ... Mehr lesen»
Ludwigshafen – 5000 Euro an Betrüger überwiesen
Ludwigshafen – Armin Grau MdB(Bündnis 90/Die Grünen): “Garantierente statt Gang zum Sozialamt im Alter”
Frankenthal – Lokales Aktionsbündnis für bezahlbaren Wohnraum Frankenthal trifft sich zur zweiten Sitzung
Mainz – Entscheidung des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs – Marcus Klein: Wir lassen dem Ministerpräsidenten keinen Verfassungsbruch durchgehen
Speyer – Musikkurse der Dommusik für Kleinkinder
Mannheim – 64-Jähriger von zwei Unbekannten verletzt
Schifferstadt – Illegales Glücksspiel – Razzia in mehreren Gaststätten
Mainz – FREIE WÄHLER sind gegen Abschaffung unangekündigter Hausaufgabenüberprüfungen
Ludwigshafen – Patienten-Infoveranstaltung: Körperformende Chirurgie
Ludwigshafen – Stadtverwaltung erinnert an Verkehrsregelungen während des Festivals des Deutschen Films
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-