Weiterstadt – Mit 200 km/h und 4,16 Promille auf der A67 unterwegs – Bei Beifahrer versagte das Meßgerät

Einhausen/ Weiterstadt/Aus der MRN-News (ots) Am späten Montagabend (18.08.), 22.51 Uhr, meldete sich ein PKW-Fahrer per Notruf bei der Polizei und meldete ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen, welches auffällig unsicher auf der A 67 Höhe Einhausen in Fahrtrichtung Norden fahren würde. Besagtes Fahrzeug würde in Schlangenlinien und stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten, zw. 70 km/h und 220 km/h, gefahren werden. Da der Zeuge dem verdächtigen PKW, einem Audi Q7, folgen und somit Polizeistreifen herangeführt werden konnten, erfolgte die Kontrolle auf einem Parkplatz an der A 5 in Höhe Weiterstadt. Beide Fahrzeuginsassen, Fahrer und Beifahrer, standen unter Alkoholeinfluss, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei dem Fahrzeugführer 4,16 Promille, bei dem Beifahrer keinen Wert, da das Gerät bei erreichten 5 Promille abschaltet! Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, da der alkoholisierte Fahrer über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt.
