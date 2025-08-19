  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.08.2025, 10:47 Uhr

Weiterstadt – Mit 200 km/h und 4,16 Promille auf der A67 unterwegs – Bei Beifahrer versagte das Meßgerät

Einhausen/ Weiterstadt/Aus der MRN-News (ots) Am späten Montagabend (18.08.), 22.51 Uhr, meldete sich ein PKW-Fahrer per Notruf bei der Polizei und meldete ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen, welches auffällig unsicher auf der A 67 Höhe Einhausen in Fahrtrichtung Norden fahren würde. Besagtes Fahrzeug würde in Schlangenlinien und stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten, zw. 70 km/h und 220 km/h, gefahren werden. Da der Zeuge dem verdächtigen PKW, einem Audi Q7, folgen und somit Polizeistreifen herangeführt werden konnten, erfolgte die Kontrolle auf einem Parkplatz an der A 5 in Höhe Weiterstadt. Beide Fahrzeuginsassen, Fahrer und Beifahrer, standen unter Alkoholeinfluss, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei dem Fahrzeugführer 4,16 Promille, bei dem Beifahrer keinen Wert, da das Gerät bei erreichten 5 Promille abschaltet! Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, da der alkoholisierte Fahrer über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Wassernotstand in Oggersheim – Stellungnahme von Martin Wegner (Oberbürgermeisterkandidat Lu)

    • Ludwigshafen – Wassernotstand in Oggersheim – Stellungnahme von Martin Wegner (Oberbürgermeisterkandidat Lu)
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ausgangslage Seit dem 11. August 2025 ist in einem 12-stöckigen Wohnhaus in Ludwigshafen-Oggersheim (Adolf-Kolping-Straße 35, über 68 Wohnungen mit insgesamt ca. 200 Betroffenen) die Wasserversorgung nahezu komplett zusammengebrochen. Die Bewohner erhalten nur 4–5 Mal am Tag für jeweils 20 Minuten Wasser – ungenießbar, nicht trinkbar, gesundheitlich riskant. Mehrere Mieter klagen über ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Oberbürgermeisterwahl am 21.September – Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag gegen Wahlausschuss-Entscheidung ab

    • Ludwigshafen – Oberbürgermeisterwahl am 21.September – Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag gegen Wahlausschuss-Entscheidung ab
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Verwaltungsgericht in Neustadt hat am heutigen Montag, 18. August, den Eilantrag des AfD-Kandidaten zur Wahl des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen am 21. September als unzulässig abgelehnt. Der Antragsteller wurde auf den nachträglichen Rechtsschutz verwiesen. Die Stadtverwaltung wird nun die Stimmzettel ohne den Antragsteller drucken lassen und die Wahlvorbereitungen weiter ordnungsgemäß ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Stellungnahme der Volt-OB-Kandidierenden zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Neustadt

    • Ludwigshafen – Stellungnahme der Volt-OB-Kandidierenden zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Neustadt
      Neustadt / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Oberbürgermeisterkandidatin Michaela Schneider-Wettstein (Volt) nimmt zur heutigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt, den Eilantrag des AfD‑Kandidaten Joachim Paul auf Zulassung zur Oberbürgermeisterwahl zurückzuweisen, wie folgt Stellung: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Die Entscheidung des Gerichts zeigt, dass unsere demokratischen Institutionen funktionieren. Wer sich um ein öffentliches Amt bewirbt, muss die Verfassungstreue zweifelsfrei ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Oberbürgermeisterin Steinruck sorgt für Hilfe, 68 Familien wieder mit Wasser versorgt

    • Ludwigshafen – Oberbürgermeisterin Steinruck sorgt für Hilfe, 68 Familien wieder mit Wasser versorgt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem 11. August sind die Bewohner des Hochhauses in der Adolf-Kolping-Straße 35 ab dem 4. Stock ohne Wasserversorgung. Insgesamt 68 Familien, mit Kinder, Babys sowie Senioren und Behinderte sind betroffen. Weder Waschbecken, Toiletten noch Trinkwasser stehen zur Verfügung – und das mitten im Hochsommer bei Temperaturen von bis zu ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Verwaltungsgericht Neustadt bestätigt Wahlausschuss – Wer gehört dem Wahlausschuss an?

    • Ludwigshafen – Verwaltungsgericht Neustadt bestätigt Wahlausschuss – Wer gehört dem Wahlausschuss an?
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eilantrag des AfD-Kandidaten Joachim Paul, zur Zulassung zur Oberbürgermeisterwahl am 21. September 2025 in Ludwigshafen, bleibt ohne Erfolg. Das VG in Neustadt hat den Antrag auf Zulassung zur Wahl abgelehnt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Wahlausschuss in Ludwigshafen spielte am 5. August 2025 eine zentrale Rolle: Unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Bitburger Verbandspokal des SWFV – Auslosung der 4. Runde

    • Edenkoben – Bitburger Verbandspokal des SWFV – Auslosung der 4. Runde
      Edenkoben/ Metropolregion Rhein-Neckar. Die Spannung im Bitburger Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) steigt: Die Auslosung der 4. Runde ist erfolgt. Dabei wurden die noch im Wettbewerb verbliebenen 32 Mannschaften in zwei regionale Töpfe eingeteilt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 4. Runde ist für den 03.09.2025 terminiert Die Spiele der 4. Runde sind für den 03. September 2025 ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Schulstart für neues Gymnasium in Rheinzabern

    • Germersheim – Schulstart für neues Gymnasium in Rheinzabern
      Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Großer Bahnhof in Rheinzabern und ein historisches Momentum: der Beginn des neuen Schuljahres 2025/2026 markierte am frühen Montagmorgen auch den Start für das neue Gymnasium im Landkreis Germersheim. 76 Kinder waren, vielfach begleitet von Eltern, Verwandten oder Bekannten, in das Foyer der Sporthalle gekommen, um an der Willkommens- und Einführungsveranstaltung der Fünftklässler teilzunehmen. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Spursperrungen in mehreren Straßen ab 21. August wegen Grünarbeiten im Gleisbereich

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In mehreren Straßen in den Stadtteilen Weststadt und Neuenheim werden ab Donnerstag, 21. August 2025, routinemäßig das Grün im dortigen Gleisbereich zurückbeschnitten. Gearbeitet wird jeweils an einzelnen Werktagen innerhalb eines Zeitraums, die witterungsabhängig nur kurzfristig festgelegt werden können. Betroffen sind drei Bereiche: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Berliner Straße: Ab der ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Kurfürsten-Anlage: Sperrungen vom 25. August bis 5. September vor ehemaligem Bauhaus-Areal

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Kurfürsten-Anlage 7 in der Weststadt beginnen am Montag, 25. August 2025, Bauarbeiten zur Trennung des Fernwärme- und Gashausanschlusses. Sie sind notwendig, um die geplanten Abrissarbeiten im ehemaligen Bauhaus-Areal vorzubereiten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bis voraussichtlich Freitag, 5. September 2025, müssen sich Passantinnen, Passanten und Autofahrende auf Einschränkungen einstellen: – ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 63-jährige vermisst

    • Ludwigshafen – 63-jährige vermisst
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Seit Freitag, den 15.08.2025, wird eine in Ludwigshafen am Rhein wohnende 63-Jährige vermisst. Sie wurde am Mittwoch, den 13.08.2025, aus dem Krankenhaus “Zum Guten Hirten” in Ludwigshafen entlassen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 63-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com