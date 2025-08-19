Weinheim – Zwei Wochen Spiel und Abenteuer



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Segen für Kinder und Eltern: Der Sommer Kids Club des Weinheimer

Stadtjugendring – Abschluss mit Spaß und viel Sonne

So ist es mit den großen Ferien schon immer: Die Kinder freuen sich darauf

wie verrückt. Aber für viele Eltern, die in dieser Zeit keinen Urlaub nehmen können, ist es

eine Herausforderung. Wie werden die Kids betreut, wenn Vater und Mutter arbeiten

müssen? Dafür gibt es in Weinheim schon seit vielen Jahren den „Sommer Kids Club“ des

Stadtjugendrings. Auch dieses Jahr boten die Jugendsozialarbeiter Sigi Groß, Jonas

Wichert und Maria Carmen Mesa-Canales mit einem Team junger Helferinnen und Helfer

zwei Wochen ein ganztägiges Ferienprogramm an. Jetzt fand der Abschluss mit den

Eltern statt.

Hauptstandort des Kids Clubs war wieder das Pilgerhaus, doch auch der Sportplatz der

TSG Lützelsachsen konnte für Fußball und Volleyball genutzt werden. Insgesamt nahmen

70 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren am „Sommer Kids Club“ teil. Die Gruppen

wurden nach Klassenstufen aufgeteilt, wobei jede von engagierten Teamern betreut

wurde. Dabei durften sich die Kinder lustige Namen aussuchen: Die Erst- und

Zweitklässler wählten den Namen „Die grünen Quatschköpfe“. Die Zweit- und Drittklässler

hatten als „Die weißen Eisdrachen“ ihren Spaß. Die erste Gruppe der Dritt- und

Viertklässler nannte sich „Bananen-Gang“, die zweite entschied sich für den Namen „Die

blauen Haie“. „Die roten Adler“ waren die Fünftklässler.

Sie alle erlebten den Kids Club diesmal vor allem mit den ganzen Wetterkapriolen dieses

Sommers: Regen, Kälte, Sonne und große Hitze wechselten sich ab. Doch die Stimmung

bei der traditionellen Pilgerhaus-Rallye, den Bastelaktionen und den Bewegungsspielen

war super. Ein Highlight war der jährliche Ausflug in das Plopsaland (ehemals Holiday

Park) – mit Abenteuern in schwindelerregenden Höhen auf Achterbahnen oder dem Free-

Fall-Tower. In der zweiten Woche zeigte sich der Sommer von seiner heißen Seite.

Deswegen standen beim Pilgerhaus regelmäßige Poolzeiten, Wasserspiele und die

beliebte Wasserolympiade auf dem Programm.

Bei der Abschlussfeier am Pilgerhaus bedankten sich Sigi Groß und Wolfgang Metzeltin

aus der Vorstandschaft des Stadtjugendrings bei den Teamhelferinnen und Helfern sowie

bei der Leitung des Pilgerhauses für die jetzt schon seit Jahren währende Kooperation für

die Weinheimet Familien. Wolfgang Metzeltin beschrieb die Stimmung so: „Wir freuen uns

schon auf nächstes Jahr.“ Manche Kinder hatten so viel Spaß, dass sie ankündigten,

selbst Teamer werden zu wollen. „Wenn das mal kein gutes Zeichen ist“, freute sich der

erfahrene Pädagoge und langjährige Vorsitzende des Stadtjugendrings.

Quelle: Stadt Weinheim