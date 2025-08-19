Weinheim – Zwei Wochen Spiel und Abenteuer

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Segen für Kinder und Eltern: Der Sommer Kids Club des Weinheimer
Stadtjugendring – Abschluss mit Spaß und viel Sonne
So ist es mit den großen Ferien schon immer: Die Kinder freuen sich darauf
wie verrückt. Aber für viele Eltern, die in dieser Zeit keinen Urlaub nehmen können, ist es
eine Herausforderung. Wie werden die Kids betreut, wenn Vater und Mutter arbeiten
müssen? Dafür gibt es in Weinheim schon seit vielen Jahren den „Sommer Kids Club“ des
Stadtjugendrings. Auch dieses Jahr boten die Jugendsozialarbeiter Sigi Groß, Jonas
Wichert und Maria Carmen Mesa-Canales mit einem Team junger Helferinnen und Helfer
zwei Wochen ein ganztägiges Ferienprogramm an. Jetzt fand der Abschluss mit den
Eltern statt.
Hauptstandort des Kids Clubs war wieder das Pilgerhaus, doch auch der Sportplatz der
TSG Lützelsachsen konnte für Fußball und Volleyball genutzt werden. Insgesamt nahmen
70 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren am „Sommer Kids Club“ teil. Die Gruppen
wurden nach Klassenstufen aufgeteilt, wobei jede von engagierten Teamern betreut
wurde. Dabei durften sich die Kinder lustige Namen aussuchen: Die Erst- und
Zweitklässler wählten den Namen „Die grünen Quatschköpfe“. Die Zweit- und Drittklässler
hatten als „Die weißen Eisdrachen“ ihren Spaß. Die erste Gruppe der Dritt- und
Viertklässler nannte sich „Bananen-Gang“, die zweite entschied sich für den Namen „Die
blauen Haie“. „Die roten Adler“ waren die Fünftklässler.
Sie alle erlebten den Kids Club diesmal vor allem mit den ganzen Wetterkapriolen dieses
Sommers: Regen, Kälte, Sonne und große Hitze wechselten sich ab. Doch die Stimmung
bei der traditionellen Pilgerhaus-Rallye, den Bastelaktionen und den Bewegungsspielen
war super. Ein Highlight war der jährliche Ausflug in das Plopsaland (ehemals Holiday
Park) – mit Abenteuern in schwindelerregenden Höhen auf Achterbahnen oder dem Free-
Fall-Tower. In der zweiten Woche zeigte sich der Sommer von seiner heißen Seite.
Deswegen standen beim Pilgerhaus regelmäßige Poolzeiten, Wasserspiele und die
beliebte Wasserolympiade auf dem Programm.
Bei der Abschlussfeier am Pilgerhaus bedankten sich Sigi Groß und Wolfgang Metzeltin
aus der Vorstandschaft des Stadtjugendrings bei den Teamhelferinnen und Helfern sowie
bei der Leitung des Pilgerhauses für die jetzt schon seit Jahren währende Kooperation für
die Weinheimet Familien. Wolfgang Metzeltin beschrieb die Stimmung so: „Wir freuen uns
schon auf nächstes Jahr.“ Manche Kinder hatten so viel Spaß, dass sie ankündigten,
selbst Teamer werden zu wollen. „Wenn das mal kein gutes Zeichen ist“, freute sich der
erfahrene Pädagoge und langjährige Vorsitzende des Stadtjugendrings.
Quelle: Stadt Weinheim