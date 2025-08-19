Speyer – Musikkurse der Dommusik für Kleinkinder

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Neues Kennenlernangebot für den Musikgarten

Alle Kinder haben Freude an Musik. Wer seinem Kleinkind ein Angebot machen möchte, das über das Singen und Spielen zu Hause hinausgeht, dem bietet die Dommusik Kurse für Vorschulkinder an. Diese gliedern sich in zwei Altersgruppen. Der Musikgarten ist gedacht für Kinder von einem bis vier Jahren, die Vokale Früherziehung richtet sich an junge Sängerinnen und Sänger im Alter von fünf oder sechs Jahren. Wer die Angebote kostenlos und unverbindlich kennenlernen möchte, kann am Nachmittag des 26. und 28. August an einer Schnupperstunde teilnehmen. Diese findet, wie auch die Kurse selbst, im Haus der Kirchenmusik in der Hasenpfuhlstraße 33b statt.

Aufgrund der beschränkten Kapazitäten wird um eine vorherige Anmeldung gebeten: dommusik@bistum-speyer.de oder 06232/100 93 10.

Musikgarten für und mit den Kleinsten

Bereits ab 12 Monaten können die Kleinsten in Begleitung ihrer Eltern den Musikgarten erleben. Die Musikgarten-Kurse sind in verschiedene Altersstufen eingeteilt und eignen sich für Kinder bis vier Jahre. In Gruppengrößen von bis zu acht Paaren (ein Elternteil plus Kind) erschließen sich die Kinder die spannende Welt der Klänge. Durch musikalische Kinderspiele, Tänze und durch das gemeinsame Singen können die Kinder ohne vorgegebene Leistungserwar­tungen die eigene Stimme entdecken und Freude daran haben. Durch einfache Instrumente wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln oder Trommeln machen die Kinder intuitiv eine musikalische Entdeckungsreise.

Singen in der Gemeinschaft

In einem zweiten Kursbereich bietet die Dommusik Speyer Vokale Früherziehung für Kinder bis zum Vorschulalter (fünf bis sechs Jahre) an. Die Kinder finden zusammen mit Gleichaltrigen den Zugang zur Welt der Musik. Beim Singen, Tanzen und Musizieren erfahren die Kinder ver­schiedene Elemente der Musik wie Tonhöhe, Tondauer, Rhythmus oder Dynamik. „Singen in Gemeinschaft stärkt die Kinder in ihrer Wahrnehmung und Konzentrationsfähigkeit und macht zugleich im sozialen Verhalten kompetent”, sagt die Kursleiterin Petra Niopek. Nach der Vokalen Früherziehung besteht die Möglichkeit für die Kinder, in den C-Chor der Domsingschule zu wechseln (letztes Kindergartenjahr und erste Klasse).

Termine:

Dienstag, 26.08.2025

Vokale Früherziehung 15:30 Uhr

Musikgarten 16:15 Uhr

Donnerstag, 28.08.2025

Musikgarten (ab 12 Monaten) 15:30 Uhr

Anmeldung unter:

dommusik@bistum-speyer.de oder 06232/100 93 10.

Adresse:

Dommusik Speyer

Haus der Kirchenmusik

Hasenpfuhlstraße 33b

67346 Speyer

Nähere Infos unter www.dommusik-speyer.de.

Bildunterschrift:

Gemeinsam musizieren im großen Chorsaal – Domkantor Joachim Weller und Musikpädagogin Petra Niopek © Dommusik Speyer, Foto: Klaus Landry

Quelle Bistum Speyer