Speyer – MdL Michael Wagner (CDU) im Austausch mit der Geschäftsführung des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) hat sich zu einem intensiven Gedankenaustausch mit der Leitung des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer getroffen. Von Seiten der Geschäftsführung nahmen Wolfgang Walter (Sprecher der Geschäftsführung), Jonas Sewing (Mitglied der Geschäftsführung), Prof. Dr. med. Christian Hofstetter (Ärztlicher Direktor) sowie Conny Pingel (stellv. Pflegedirektorin) teil.

Im Mittelpunkt standen die aktuellen Herausforderungen für das Krankenhaus und die gesamte Gesundheitsversorgung in der Region. Mit 2.180 Mitarbeitenden ist das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus der größte Arbeitgeber der Stadt.

Die Geschäftsführung wies darauf hin, dass bis Ende 2035 über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen werden – das entspricht etwa 20 Prozent der derzeitigen Belegschaft. „Im Gesundheits- und Pflegebereich sind wir in vielerlei Hinsicht gefordert“, betonte Wolfgang Walter. „Wir müssen den Weggang erfahrener Kolleginnen und Kollegen kompensieren – und das in einer Zeit, in der sich die Fachkräftelücke immer weiter vergrößert. Gleichzeitig gilt es, den steigenden Bedarf einer alternden Gesellschaft zu decken.“

Im Bereich der Ausbildung setzt das Krankenhaus auf nachhaltige Lösungen: Derzeit absolvieren ca. 400 Auszubildende ihre Ausbildung, die Übernahmequote liegt bei 80 Prozent. Das Team ist längst international aufgestellt – Fachkräfte aus 59 verschiedenen Ländern arbeiten inzwischen im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. „Unsere besten Botschafter gegen den Fachkräftemangel sind die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Walter.

Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ist die Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten derzeit noch gut möglich. Das liegt zum einen an der Attraktivität der einzelnen Fachabteilungen, zum anderen spielen auch die Attraktivität der Stadt Speyer und die kurzen Wege innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar eine Rolle. Anders ist es in den ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz. Ein zentrales Thema des Austauschs war daher auch die Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum. Prof. Dr. Hofstetter schilderte, dass dies zunehmend schwieriger werde. Wagner unterstrich: „Hier müssen wir die richtigen Anreize schaffen, damit sich junge Medizinerinnen und Mediziner für eine Tätigkeit auch außerhalb der großen Städte entscheiden.“

Wolfgang Walter und Conny Pingel gingen zudem auf die Situation in der Pflege ein. Sie machten deutlich, dass man zunehmend Pflegekräfte im Ausland rekrutiere. „Unbedingte Voraussetzung ist dabei, dass die Bewerberinnen und Bewerber die deutsche Sprache erlernen. Nur so können Integration und eine gute Patientenversorgung gelingen“, so Pingel.



Besonders hervorgehoben wurde zudem die Bedeutung der Geburtshilfe am Standort Speyer: Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ist die drittgrößte Geburtshilfeklinik in Deutschland. Vor diesem Hintergrund sei auch die aktuelle Diskussion um die Entlohnung der freiberuflichen Hebammen für das Krankenhaus von besonderer Relevanz. „Eine verlässliche und angemessene Vergütung ist nicht nur im Sinne der Hebammen, sondern entscheidend für die Versorgung von Familien in unserer Region“, betonte Walter.

MdL Michael Wagner würdigte das Engagement und die wichtige Rolle des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses für die Gesundheitsversorgung in Speyer und der gesamten Region: „Die Diakonissen leisten mit ihrem breiten Versorgungsangebot einen herausragenden Beitrag für die Menschen hier vor Ort. Es ist mir ein großes Anliegen, die angesprochenen Themen in die Landespolitik einzubringen.“

Quelle: Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU)