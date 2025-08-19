Speyer – Bewohnerparkberechtigungen für das Altstadtfest



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab Montag, 25. August 2025, wird das Bürgerbüro in der Maximilianstraße Bewohnerparkberechtigungen und Zufahrtsberechtigungen für das Altstadtfest am 12. und 13. September 2025 ausgeben.

Die unmittelbar betroffenen Anwohnenden des Festbereiches (Bewohner*innen des Bewohnerquartiers IV sowie Hasenpfuhlstraße zwischen Grüner Winkel und Sonnengasse / Rheintorstraße) erhalten diese Parkberechtigungskarten zum Abstellen ihrer Fahrzeuge auf dem Oberen Domparkplatz gegen Vorlage des Fahrzeugscheins.

Die Karten müssen deutlich sichtbar im Fahrzeug ausgelegt werden.

Quelle: Stadt Speyer