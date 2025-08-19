Schwetzingen – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen Klassiker der Automobilgeschichte unter freiem Himmel: Concours d’Elegance im barocken Schlossgarten



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Wochenende des 6. und 7. September verwandelt sich der Schlossgarten

Schwetzingen im Rahmen des Concours d’Elegance wieder in ein Freiluftmuseum

für Oldtimer: Bei der renommierten ASC-Classic-Gala Schwetzingen stehen die

Schönheit und technische Raffinesse klassischer Automobile im Mittelpunkt –

stilvoll in Szene gesetzt im barocken Kreisparterre der ehemaligen

Sommerresidenz. Die Anfahrt der historischen Raritäten ist bereits beim Preview-

Day am Freitag, 5. September, zu erleben. Der Eintritt ist im Ticket zum

Schlossgarten inbegriffen.

Automobile von Weltklasse in historischem Ambiente

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gastiert die ASC-Classic-Gala im Barockgarten von

Schloss Schwetzingen. Am Wochenende des 6. und 7. September präsentiert der

traditionsreiche Concours d’Elegance in der ehemaligen kurpfälzischen Sommerresidenz

wieder verschiedene Schmuckstücke der Automobilegeschichte aus aller Welt. Beim

Preview-Day am Freitag, 5. September, erleben Gäste die Anreise der Fahrzeuge. Das

Programm des Concours d’Elegance ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr zu erleben:

Inmitten des barocken Schlossgartens sind rund 180 Fahrzeuge der Baujahre 1890 bis

1990 zu bestaunen. „Wir freuen uns, der Classic-Gala hier im Schlossgarten auch in

diesem Jahr wieder eine stimmungsvolle Bühne bieten zu können“, erzählt Sandra

Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen. Die renommierte Schau gilt für

Oldtimer-Fans als Höhepunkt im automobilen Jahreslauf. Von Klassikern der

Vorkriegsjahre über charmante Kleinwagen bis hin zu Sportwagen und individuellen

Einzelkarosserien – beim Flanieren reisen die Gäste durch mehr als 100 Jahre

Automobilgeschichte. Mit einzigartigen Designs und technischer Raffinesse ist jedes

Fahrzeug ein Spiegel des Zeitgeistes einer Ära. Der Eintritt zur Classic-Gala ist im

regulären Ticket für den Schlossgarten enthalten.

Preisgekrönte Raritäten

Ein Highlight des Concours ist die Live-Auktion am Samstag, 6. September, ab 15.00

Uhr, bei der interessierte Besucherinnen und Besucher um besondere Raritäten

mitbieten können. Die schönsten Automobile der Klassikerschau prämiert eine

international besetzte Jury am Sonntag, 7. September, gegen 16.00 Uhr vor der Kulisse

des barocken Arionbrunnen. Darüber hinaus feiert die Gala auch in diesem Jahr wieder

Fahrzeuge von Marken, die 2025 ein rundes Jubiläum haben: Dazu gehören Oldtimer

aus dem Hause Adler, Aston Martin und Alpine-Renault. Auch der Ausrichter des

Events, der Allgemeine Schnauferl-Club (ASC) feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges

Bestehen. Überall im Schlosspark finden moderierte Fahrzeug-Präsentationen statt.



Oldtimer, Kunst und Lifestyle

Im historischen Ambiente von Schloss und Schlossgarten Schwetzingen werden bei der

Classic-Gala neben der Automobilkultur auch Kunst und Lebensart gleichermaßen

zelebriert: Im südlichen Zirkelbau sind die Gäste eingeladen, eine Kunstausstellung mit

„Automotive Art“ rund ums Auto zu entdecken. Ein abwechslungsreiches

Rahmenprogramm mit Live-Musik rundet das Klassiker-Wochenende ab: Zu erleben

sind unter anderem Tenor Thomas Kiessling, eine Walking-Band und Square Dance

Shows. Das kulinarische Angebot mit Crêpes, Flammkuchen, Burgern und exklusiven

Weinen lässt keine Wünsche offen. Traditionell erscheinen viele Ausstellende und Gäste

in zeitlos eleganten, abgestimmten Vintage-Outfits: Wer davon inspiriert ist, findet bei

der Händler-Meile ausgesuchte Modestücke, Vintage-Artikel, Schmuck und passende

Accessoires.

Service und Information

Oldtimer-Ausstellung im Schlossgarten

Classic-Gala Schwetzingen – Internationaler Concours d’Elegance

Termine

Freitag, 5. September Preview-Day mit limitiertem Rahmenprogramm

Samstag, 6. September, bis Sonntag, 7. September

Programm jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr

Veranstaltungsort

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Der Eintritt zur Classic-Gala ist im Eintrittspreis für den Schlossgarten enthalten:

Erwachsene 9,00 € zzgl. 2,00 € Systemgebühren

Ermäßigte 4,50 € zzgl. 1,60 € Systemgebühren

Familien 22,50 € zzgl. 3,20 € Systemgebühren

Jahreskarte frei zzgl. 1,21 € systembedingte Gebühr

Der Vorverkauf erfolgt über die bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, über

www.reservix.de und an der Schlosskasse Schwetzingen.



Programm

Freitag, 5. September 2025*

Preview-Day: Anreise der Teilnehmerfahrzeuge

(Beachten Sie bitte, dass Stände der Aussteller erst im Laufe des Tages öffnen)

Ganztägig:

Eintreffen der Teilnehmenden und Platzierung der Fahrzeuge

9.00 Uhr:

Öffnung des Schlossgartens Schwetzingen für die Besucher

Ab 10.00 Uhr:

Programm der Classic-Gala Schwetzingen: (Preview-Day: zum Teil noch im Aufbau)

– Automobile Jubiläen und Sonderschauen: 125 Jahre ASC, 125 Jahre Adler, 110

Jahre Aston Martin, 75 Jahre Abarth, 70 Abarth u. a.

– Automobile und Accessoires auf der Hauptachse

– Gin-Tasting bei Snowo Distillers

– Fotoobjektiv-Verleih am SIGMAliner

– Kunstausstellung und Händlermeile im Südflügel

– Kulinarische Angebote, wie Wein, Crêpes, Flammkuchen, Pasta, Eiscreme,

Burger u.v.m

Samstag, 6. September 2025

9.00 Uhr:

Öffnung des Schlossgartens Schwetzingen

9.30 – 13.00 Uhr:

1. Jury-Rundgang: Bewertung der Fahrzeuge

13.45 Uhr – 15.30 Uhr:

2. Jury-Rundgang: Bewertung der Fahrzeuge

Ab 10.00 Uhr:

Programm der Classic-Gala Schwetzingen

– Automobile Jubiläen und Sonderschauen: 125 Jahre ASC, 125 Jahre Adler, 110

Jahre Aston Martin, 75 Jahre Abarth, 70 Abarth u. a.

– „Classic presentation“ – Moderierte Fahrzeug-Vorstellungen verteilt im

Schlosspark

– Automobile und Accessoires auf der Hauptachse

– Musikalische Unterhaltung der Walking-Band „Stuttgarter Saloniker“ verteilt im

Schlosspark

– Live-Musik am Schlossrestaurant

– Gin-Tasting bei Snowo Distillers

– Fotoobjektiv-Verleih am SIGMAliner

– Wein und Oldtimer – Mazedonien erleben mit Bacchus Classic

– Elvis-Auftritte mit Live-Musik im US-Classic Car Concours

– Kunstausstellung und Händlermeile im Südflügel

– Präsentation der „Best of Show Trophäe” in der Kunstausstellung im Südflügel

– Kulinarische Angebote, wie Wein, Crêpes, Flammkuchen, Pasta, Eiscreme,

Burger u.v.m.

13.30 Uhr:

Historisches Picknick – Teilnahme nur in historischem Outfit

14.00 Uhr:

Line-Dance Shows im US-Classic Car Concours

15.00 Uhr:

Classicbid Live-Auktion

16.00 Uhr:

Live-Auftritt Star-Tenor Thomas Kiessling und Empfang mit Vorstellung der

Kunstausstellung durch Curd Achim Reich

18.00 Uhr:

Programmende des ersten Tages

Sonntag, 7. September 2025

9.00 Uhr:

Öffnung des Schlossgartens Schwetzingen

09.30 Uhr – 11.00 Uhr:

3. Jury-Rundgang: Bewertung der Fahrzeuge

ab 10.00 Uhr:

Programm der Classic-Gala Schwetzingen

– Automobile Jubiläen und Sonderschauen: 125 Jahre ASC, 125 Jahre Adler, 110

Jahre Aston Martin, 75 Jahre Abarth, 70 Abarth u. a.

– „Classic presentation“ – Moderierte Fahrzeug-Vorstellungen verteilt im

Schlosspark

– Automobile u. Accessoires auf der Hauptachse

– Live-Musik am Schlossrestaurant

– Gin-Tasting bei Snowo Distillers

– Fotoobjektiv-Verleih am SIGMAliner

– Wein und Oldtimer – Mazedonien erleben mit Bacchus Classic

– ELVIS-Live-Shows im US-Classic Car Concours

– Kunstausstellung und Händlermeile im Südflügel

– Präsentation der „Best of Show Trophäe” in der Kunstausstellung im Südflügel

– Kulinarische Angebote, wie Wein, Crêpes, Flammkuchen, Pasta, Eiscreme, Burger u.v.m.

13.30 Uhr:

Historisches Picknick – Teilnahme nur in historischem Outfit

14.00 Uhr:

Live-Auftritt Star-Tenor Thomas Kiessling und Empfang mit Vorstellung der

Kunstausstellung durch Curd Achim Reich

ca. 16.00 Uhr (abhängig von den Jury-Entscheidungen):

Prämierung der Siegerfahrzeuge und Präsentation durch Johannes Hübner auf der

Bühne vor dem Arionbrunnen

18.00 Uhr:

Veranstaltungsende

Programmänderungen vorbehalten.

Weitere Informationen

www.concours-delegance.de

Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN

BADEN-WÜRTTEMBERG