Schwetzingen – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen Klassiker der Automobilgeschichte unter freiem Himmel: Concours d’Elegance im barocken Schlossgarten

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Wochenende des 6. und 7. September verwandelt sich der Schlossgarten
Schwetzingen im Rahmen des Concours d’Elegance wieder in ein Freiluftmuseum
für Oldtimer: Bei der renommierten ASC-Classic-Gala Schwetzingen stehen die
Schönheit und technische Raffinesse klassischer Automobile im Mittelpunkt –
stilvoll in Szene gesetzt im barocken Kreisparterre der ehemaligen
Sommerresidenz. Die Anfahrt der historischen Raritäten ist bereits beim Preview-
Day am Freitag, 5. September, zu erleben. Der Eintritt ist im Ticket zum
Schlossgarten inbegriffen.
Automobile von Weltklasse in historischem Ambiente
Seit mehr als zwei Jahrzehnten gastiert die ASC-Classic-Gala im Barockgarten von
Schloss Schwetzingen. Am Wochenende des 6. und 7. September präsentiert der
traditionsreiche Concours d’Elegance in der ehemaligen kurpfälzischen Sommerresidenz
wieder verschiedene Schmuckstücke der Automobilegeschichte aus aller Welt. Beim
Preview-Day am Freitag, 5. September, erleben Gäste die Anreise der Fahrzeuge. Das
Programm des Concours d’Elegance ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr zu erleben:
Inmitten des barocken Schlossgartens sind rund 180 Fahrzeuge der Baujahre 1890 bis
1990 zu bestaunen. „Wir freuen uns, der Classic-Gala hier im Schlossgarten auch in
diesem Jahr wieder eine stimmungsvolle Bühne bieten zu können“, erzählt Sandra
Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen. Die renommierte Schau gilt für
Oldtimer-Fans als Höhepunkt im automobilen Jahreslauf. Von Klassikern der
Vorkriegsjahre über charmante Kleinwagen bis hin zu Sportwagen und individuellen
Einzelkarosserien – beim Flanieren reisen die Gäste durch mehr als 100 Jahre
Automobilgeschichte. Mit einzigartigen Designs und technischer Raffinesse ist jedes
Fahrzeug ein Spiegel des Zeitgeistes einer Ära. Der Eintritt zur Classic-Gala ist im
regulären Ticket für den Schlossgarten enthalten.
Preisgekrönte Raritäten
Ein Highlight des Concours ist die Live-Auktion am Samstag, 6. September, ab 15.00
Uhr, bei der interessierte Besucherinnen und Besucher um besondere Raritäten
mitbieten können. Die schönsten Automobile der Klassikerschau prämiert eine
international besetzte Jury am Sonntag, 7. September, gegen 16.00 Uhr vor der Kulisse
des barocken Arionbrunnen. Darüber hinaus feiert die Gala auch in diesem Jahr wieder
Fahrzeuge von Marken, die 2025 ein rundes Jubiläum haben: Dazu gehören Oldtimer
aus dem Hause Adler, Aston Martin und Alpine-Renault. Auch der Ausrichter des
Events, der Allgemeine Schnauferl-Club (ASC) feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges
Bestehen. Überall im Schlosspark finden moderierte Fahrzeug-Präsentationen statt.
Oldtimer, Kunst und Lifestyle
Im historischen Ambiente von Schloss und Schlossgarten Schwetzingen werden bei der
Classic-Gala neben der Automobilkultur auch Kunst und Lebensart gleichermaßen
zelebriert: Im südlichen Zirkelbau sind die Gäste eingeladen, eine Kunstausstellung mit
„Automotive Art“ rund ums Auto zu entdecken. Ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm mit Live-Musik rundet das Klassiker-Wochenende ab: Zu erleben
sind unter anderem Tenor Thomas Kiessling, eine Walking-Band und Square Dance
Shows. Das kulinarische Angebot mit Crêpes, Flammkuchen, Burgern und exklusiven
Weinen lässt keine Wünsche offen. Traditionell erscheinen viele Ausstellende und Gäste
in zeitlos eleganten, abgestimmten Vintage-Outfits: Wer davon inspiriert ist, findet bei
der Händler-Meile ausgesuchte Modestücke, Vintage-Artikel, Schmuck und passende
Accessoires.
Service und Information
Oldtimer-Ausstellung im Schlossgarten
Classic-Gala Schwetzingen – Internationaler Concours d’Elegance
Termine
Freitag, 5. September Preview-Day mit limitiertem Rahmenprogramm
Samstag, 6. September, bis Sonntag, 7. September
Programm jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr
Veranstaltungsort
Schloss und Schlossgarten Schwetzingen
Der Eintritt zur Classic-Gala ist im Eintrittspreis für den Schlossgarten enthalten:
Erwachsene 9,00 € zzgl. 2,00 € Systemgebühren
Ermäßigte 4,50 € zzgl. 1,60 € Systemgebühren
Familien 22,50 € zzgl. 3,20 € Systemgebühren
Jahreskarte frei zzgl. 1,21 € systembedingte Gebühr
Der Vorverkauf erfolgt über die bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, über
www.reservix.de und an der Schlosskasse Schwetzingen.
Programm
Freitag, 5. September 2025*
Preview-Day: Anreise der Teilnehmerfahrzeuge
(Beachten Sie bitte, dass Stände der Aussteller erst im Laufe des Tages öffnen)
Ganztägig:
Eintreffen der Teilnehmenden und Platzierung der Fahrzeuge
9.00 Uhr:
Öffnung des Schlossgartens Schwetzingen für die Besucher
Ab 10.00 Uhr:
Programm der Classic-Gala Schwetzingen: (Preview-Day: zum Teil noch im Aufbau)
– Automobile Jubiläen und Sonderschauen: 125 Jahre ASC, 125 Jahre Adler, 110
Jahre Aston Martin, 75 Jahre Abarth, 70 Abarth u. a.
– Automobile und Accessoires auf der Hauptachse
– Gin-Tasting bei Snowo Distillers
– Fotoobjektiv-Verleih am SIGMAliner
– Kunstausstellung und Händlermeile im Südflügel
– Kulinarische Angebote, wie Wein, Crêpes, Flammkuchen, Pasta, Eiscreme,
Burger u.v.m
Samstag, 6. September 2025
9.00 Uhr:
Öffnung des Schlossgartens Schwetzingen
9.30 – 13.00 Uhr:
1. Jury-Rundgang: Bewertung der Fahrzeuge
13.45 Uhr – 15.30 Uhr:
2. Jury-Rundgang: Bewertung der Fahrzeuge
Ab 10.00 Uhr:
Programm der Classic-Gala Schwetzingen
– Automobile Jubiläen und Sonderschauen: 125 Jahre ASC, 125 Jahre Adler, 110
Jahre Aston Martin, 75 Jahre Abarth, 70 Abarth u. a.
– „Classic presentation“ – Moderierte Fahrzeug-Vorstellungen verteilt im
Schlosspark
– Automobile und Accessoires auf der Hauptachse
– Musikalische Unterhaltung der Walking-Band „Stuttgarter Saloniker“ verteilt im
Schlosspark
– Live-Musik am Schlossrestaurant
– Gin-Tasting bei Snowo Distillers
– Fotoobjektiv-Verleih am SIGMAliner
– Wein und Oldtimer – Mazedonien erleben mit Bacchus Classic
– Elvis-Auftritte mit Live-Musik im US-Classic Car Concours
– Kunstausstellung und Händlermeile im Südflügel
– Präsentation der „Best of Show Trophäe” in der Kunstausstellung im Südflügel
– Kulinarische Angebote, wie Wein, Crêpes, Flammkuchen, Pasta, Eiscreme,
Burger u.v.m.
13.30 Uhr:
Historisches Picknick – Teilnahme nur in historischem Outfit
14.00 Uhr:
Line-Dance Shows im US-Classic Car Concours
15.00 Uhr:
Classicbid Live-Auktion
16.00 Uhr:
Live-Auftritt Star-Tenor Thomas Kiessling und Empfang mit Vorstellung der
Kunstausstellung durch Curd Achim Reich
18.00 Uhr:
Programmende des ersten Tages
Sonntag, 7. September 2025
9.00 Uhr:
Öffnung des Schlossgartens Schwetzingen
09.30 Uhr – 11.00 Uhr:
3. Jury-Rundgang: Bewertung der Fahrzeuge
ab 10.00 Uhr:
Programm der Classic-Gala Schwetzingen
– Automobile Jubiläen und Sonderschauen: 125 Jahre ASC, 125 Jahre Adler, 110
Jahre Aston Martin, 75 Jahre Abarth, 70 Abarth u. a.
– „Classic presentation“ – Moderierte Fahrzeug-Vorstellungen verteilt im
Schlosspark
– Automobile u. Accessoires auf der Hauptachse
– Live-Musik am Schlossrestaurant
– Gin-Tasting bei Snowo Distillers
– Fotoobjektiv-Verleih am SIGMAliner
– Wein und Oldtimer – Mazedonien erleben mit Bacchus Classic
– ELVIS-Live-Shows im US-Classic Car Concours
– Kunstausstellung und Händlermeile im Südflügel
– Präsentation der „Best of Show Trophäe” in der Kunstausstellung im Südflügel
– Kulinarische Angebote, wie Wein, Crêpes, Flammkuchen, Pasta, Eiscreme, Burger u.v.m.
13.30 Uhr:
Historisches Picknick – Teilnahme nur in historischem Outfit
14.00 Uhr:
Live-Auftritt Star-Tenor Thomas Kiessling und Empfang mit Vorstellung der
Kunstausstellung durch Curd Achim Reich
ca. 16.00 Uhr (abhängig von den Jury-Entscheidungen):
Prämierung der Siegerfahrzeuge und Präsentation durch Johannes Hübner auf der
Bühne vor dem Arionbrunnen
18.00 Uhr:
Veranstaltungsende
Programmänderungen vorbehalten.
Weitere Informationen
www.concours-delegance.de
Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN
BADEN-WÜRTTEMBERG