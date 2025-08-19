Rhein-Pfalz-Kreis – Nach Schlägerei in Polizeigewahrsam

Hochdorf-Assenheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagabend gegen 20:40 Uhr kam es bei einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei den Personen im Alter von 36 Jahren sowie 43 Jahren handelte es sich offensichtlich um Mitarbeiter des Betriebes. Nach ersten Erkenntnissen haben die beiden 36-jährigen Tatverdächtigen Streit mit dem 43-jährigen angefangen und haben diesen schließlich körperlich angegangen. Aufgrund des aggressiven Verhaltens der beiden Tatverdächtigen wurden diese in Gewahrsam bei der Polizeiinspektion Schifferstadt genommen. In Folge der Auseinandersetzung erlitten sowohl einer der Tatverdächtigten als auch der 43-jährige Geschädigte leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Schifferstadt / Ludwigshafen / Kaiserslautern (ots) Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern – Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen – führt gegen mehrere Gaststättenbetreiber und Automatenaufsteller aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung, der Abgabenhinterziehung (Vergnügungssteuer) sowie der Steuerhinterziehung. Die Beschuldigten sollen in mehreren von ihnen betriebenen Gaststätten im ... Mehr lesen»
- Mainz/Ludwigshafen. Zum Start des Schuljahres 2025/2026 hat Bildungsminister Teuber angekündigt, dass auf unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen ab sofort verzichtet werden soll. Aus Sicht der parlamentarischen Gruppe FREIE WÄHLER im Mainzer Landtag ist das ein fatales Signal. Sie lehnen „Bulimie-Lernen“, das termingerecht abrufbar und dann vergessen wird, grundsätzlich ab. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Getreu dem inoffiziellen Motto der Olympischen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einer extremen Gewichtsreduktion ist die Wiederherstellung der Körperform ein wichtiger Schritt hin zu einer gesteigerten Lebensqualität. Um Betroffenen neue Perspektiven zu eröffnen, lädt die BG Klinik Ludwigshafen am 21. August 2025 um 17 Uhr zur kostenlosen Informationsveranstaltung zum Thema körperformende Chirurgie ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Veranstaltung im Dr. ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung weist anlässlich des Beginns des diesjährigen Festivals des Deutschen Films am Mittwoch, 20. August 2025, auf die dann während der rund zweiwöchigen Veranstaltung geltenden Zufahrtsregelungen auf der Parkinsel hin. Um rund um die Festivaltage zusätzlich übermäßigen Verkehr zu verhindern, sind – wie in den Vorjahren auch – alle ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem 1. September 2025 übernimmt Anton Meinzer die Leitung der städtischen Einrichtung des Leihamts Mannheim. Nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze verabschiedete sich Jürgen Rackwitz in den Ruhestand. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Neue an der Spitze kennt die Institution dabei gut: Seit 2012 arbeitet Meinzer beim Leihamt. Bereits ... Mehr lesen»
- Mannheim / ‘Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) am Wochenende über den Stand der Europapolitik in Baden-Württemberg und beschloss seine europapolitische Forderungen für die Landtagswahl. “Baden-Württemberg liegt im Herzen von Europa und ist mit seinen europäischen Nachbarn eng verbunden. Gute nachbarschaftliche Beziehungen und grenzüberschreitender Austausch sind nicht nur Teil unserer Identität, sondern die ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregio Rhein-Neckar(red/ak) – Eltern möchten ihre Kinder nachhaltig für alle Lebensbereiche stärken. Hier setzt „KESS erziehen” an – ein Programm, eine Haltung, die Beziehung schafft. Gerade dort, wo Herausforderungen gemeinsam zu meistern sind, wie in der Erziehung, in Kita, Schule, Beruf und Freizeit, ist dies besonders wichtig: Kooperativ – ermutigend – sozial – ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nur noch wenige Wochen, dann ist die Premiere der Baumesse Heidelberg auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg. Die Tore der mobilen Messestadt öffnen sich erstmals am Freitag, 12. September 2025, um zehn Uhr. Bis zum 14. September 2025 ist die Messe dann jeweils von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Auf ... Mehr lesen»
- Einhausen/ Weiterstadt/Aus der MRN-News (ots) Am späten Montagabend (18.08.), 22.51 Uhr, meldete sich ein PKW-Fahrer per Notruf bei der Polizei und meldete ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen, welches auffällig unsicher auf der A 67 Höhe Einhausen in Fahrtrichtung Norden fahren würde. Besagtes Fahrzeug würde in Schlangenlinien und stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten, zw. 70 km/h und 220 ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ausgangslage Seit dem 11. August 2025 ist in einem 12-stöckigen Wohnhaus in Ludwigshafen-Oggersheim (Adolf-Kolping-Straße 35, über 68 Wohnungen mit insgesamt ca. 200 Betroffenen) die Wasserversorgung nahezu komplett zusammengebrochen. Die Bewohner erhalten nur 4–5 Mal am Tag für jeweils 20 Minuten Wasser – ungenießbar, nicht trinkbar, gesundheitlich riskant. Mehrere Mieter klagen über ... Mehr lesen»
Schifferstadt – Illegales Glücksspiel – Razzia in mehreren Gaststätten
Mainz – FREIE WÄHLER sind gegen Abschaffung unangekündigter Hausaufgabenüberprüfungen
Ludwigshafen – Patienten-Infoveranstaltung: Körperformende Chirurgie
Ludwigshafen – Stadtverwaltung erinnert an Verkehrsregelungen während des Festivals des Deutschen Films
Mannheim – Anton Meinzer wird neuer Leiter im städtischen Leihamt
Mannheim – Junge Europäische Föderalisten: Europa wieder in den Mittelpunkt stellen: Bei ihrer Klausurtagung in Mannheim diskutierte der Landesvorstand
Speyer – Online-Kurse „KESS erziehen” – Vortragsreihen und Impulsabende zu verschiedenen Themen – von der Pubertätsphase bis zum Umgang mit der Trennung der Eltern
Heidelberg – Baumesse Heidelberg 2025 auf dem Messplatz! Volles Programm zu Energiesparen und Schöner Wohnen
Weiterstadt – Mit 200 km/h und 4,16 Promille auf der A67 unterwegs – Bei Beifahrer versagte das Meßgerät
Ludwigshafen – Wassernotstand in Oggersheim – Stellungnahme von Martin Wegner (Oberbürgermeisterkandidat Lu)
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-