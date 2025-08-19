Pfalz – Familiennamen in der Pfalz



Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Vortrag im IPGV über die Entstehung, Herkunft und Aussage

Im Rahmen der monatlichen Vortragsreihe, gemeinsam veranstaltet vom Institut für

pfälzische Geschichte und Volkskunde IPGV und der Bezirksgruppe Kaiserslautern im

Historischen Verein der Pfalz e. V., referiert Dr. Daniel Kroiß am Mittwoch, den 03.

September 2025, im Vortragssaal des IPGV. Ab 19:00 Uhr geht es dann im Benzinoring 6 in

Kaiserslautern über das Thema „Familiennamen in der Pfalz. Quellen, Methoden und

Projekte zur Untersuchung von Familiennamen“.

Ein Familienname ergänzt den Vornamen und drückt die Zugehörigkeit einer Person zu einer

Familie aus. Doch woher kommen die Familiennamen, welche Bedeutung liegt ihnen

zugrunde und wie haben sich die Familiennamen in der Pfalz durch Migration verändert?

Diesen und weiteren Fragen geht Dr. Daniel Kroiß, Mitarbeiter am Digitalen

Familiennamenwörterbuch Deutschlands an der Akademie der Wissenschaften und der

Literatur sowie am Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz in Mainz, nach.

Dazu gibt er Einblicke in Methoden, Quellen und Nachschlagewerke der

Familiennamenforschung.

Ausgehend von einer Einführung in die Entstehung der Familiennamen in Deutschland

erläutert der Referent, was diese ursprünglich über die Personen aussagten, die mit ihnen

benannt wurden. Anhand von historischen Quellen und aktuellen Verbreitungskarten zeigt er

auf, wo einige heute in der Pfalz vorkommende Familiennamen ihren Ursprung haben.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Eine Online-Teilnahme per Zoom ist

über folgenden Zugangslink möglich:

https://us06web.zoom.us/j/88650079189?pwd=tMJLYLz8udA8kjdcenYlYhb5YAOroR.1

Meeting-ID: 886 5007 9189

Kenncode: 082736

Quelle: Bezirksverband Pfalz