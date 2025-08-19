Neustadt – Freireligiöse laden ein nach Neustadt zur Gedenkminute für die Opfer des Nationalsozialismus

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Freireligiöse Immanuel-Kant-Gemeinde Neustadt lädt ein zur Gedenkminute für die Opfer des Nationalsozialismus, deren Schicksal in der Gedenkstätte für NS- Opfer in Neustadt an der Weinstraße dokumentiert ist.

Treffpunkt ist am Freitag, 22.08.2025 um 17.00 Uhr vor dem geschmückten Eingang der Gedenkstätte für NS- Opfer in Neustadt an der Weinstraße, Le Quartier-Hornbach 13.

Infos/Anmeldung über die Geschäftsstelle der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz K.d.ö.R.: pfalz@freireligioese.de / 0621 – 51 25 82

Quelle: Freireligiöse Immanuel-Kant-Gemeinde Neustadt