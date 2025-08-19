Mannheim -Teilsperrung der Schönauer Straße



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen der diesjährigen Kerwe wird die Schönauer Straße im Zeitraum von Freitag, 22. August, etwa 12 Uhr, bis einschließlich Montag, 25. August 2025, teilweise für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 50, 51, 52, 59 und 83.

Linie 50

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und Amselstraße

Entfall der Haltestelle Jakobuskirche

Linie 51

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und Sandhofen Friedhof

Entfall der Haltestellen Bartholomäuskirche und Karl-Schweizer-Park

Linie 52

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und Blumenauer Weg

Entfall der Haltestellen Bartholomäuskirche und Karl-Schweizer-Park

Linie 59

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und Karl-Schweizer-Park

Entfall der Haltestellen Bartholomäuskirche

Linie 83

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und BASF Tor 12

Entfall der Haltestellen Bartholomäuskirche und Karl-Schweizer-Park

Quelle: RNV GmbH