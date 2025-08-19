Mannheim -Teilsperrung der Schönauer Straße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen der diesjährigen Kerwe wird die Schönauer Straße im Zeitraum von Freitag, 22. August, etwa 12 Uhr, bis einschließlich Montag, 25. August 2025, teilweise für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 50, 51, 52, 59 und 83.
Linie 50
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und Amselstraße
Entfall der Haltestelle Jakobuskirche
Linie 51
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und Sandhofen Friedhof
Entfall der Haltestellen Bartholomäuskirche und Karl-Schweizer-Park
Linie 52
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und Blumenauer Weg
Entfall der Haltestellen Bartholomäuskirche und Karl-Schweizer-Park
Linie 59
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und Karl-Schweizer-Park
Entfall der Haltestellen Bartholomäuskirche
Linie 83
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Sandhofen und BASF Tor 12
Entfall der Haltestellen Bartholomäuskirche und Karl-Schweizer-Park
Quelle: RNV GmbH