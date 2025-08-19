Mannheim – Preise auf dem Immobilienmarkt in Teilen leicht steigend: Grundstücksmarktbericht 2024 des Gutachterausschusses

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Jahr 2024 sind die Preise für Immobilien in Mannheim leicht steigend. Das geht aus dem nun veröffentlichten Grundstücksmarktbericht 2024 des Gutachterausschusses der Stadt Mannheim hervor. Auch die Anzahl aller abgeschlossenen Kaufverträge ist und nach dem Rückgang von 2023 wieder über dem Niveau von 2022.

So stieg im Stadtgebiet Mannheim die Anzahl aller abgeschlossenen Kaufverträge im Vergleich zum Vorjahr insgesamt von 2.188 (Jahr 2023) auf 2.494 im Jahr 2024 um rund 14 Prozent. Der Wertumsatz sank hingegen von rund 1,32 Milliarden Euro auf rund 1,22 Milliarden Euro und damit um rund 8 Prozent.

Bei den Preisen lässt sich für den Teilmarkt „bebaute Wohngrundstücke” trotz steigender Anzahl der Kaufverträge eine leichte Senkung des Mittelpreises für Ein- und Zweifamilienhäuser erkennen. Für den Teilmarkt „Wohnungseigentum (Gesamt)” stieg der Mittelpreis hingegen um ca. 10 Prozent.

Betrachtet man die zur Auswertung geeignete Kauffälle, so ergeben sich folgende Preisentwicklungen: Im Jahr 2024 wurden 205 Einfamilienhäuser (2023: 150) zum durchschnittlichen Preis von 3.732 Euro pro Quadratmeter-Wohnfläche (2023: 3.755 Euro/ m²-Wohnfläche) verkauft (- 0,6%). Die Anzahl der Wiederverkäufe von Wohnungseigentum stieg von 796 (Jahr 2023) auf 833 (Jahr 2024), der durchschnittliche Preis stieg ebenfalls von 3.399 Euro pro Quadratmeter-Wohnfläche im Jahr 2023 auf 3.496 Euro pro Quadratmeter-Wohnfläche im Jahr 2024 (+ 2,9%). Die Anzahl der Erstverkäufe von Wohnungseigentum stieg enorm von 66 (Jahr 2023) auf 213 (Jahr 2024), der durchschnittliche Preis stieg geringfügig von 6.189 Euro pro Quadratmeter-Wohnfläche im Jahr 2023 auf 6.293 Euro pro Quadratmeter-Wohnfläche im Jahr 2024 (+ 1,7%).

Mit dem aktuellen Grundstücksmarktbericht werden objektive und interessenneutrale Grundstücksmarktinformationen vom Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Mannheim für Interessierte zur Verfügung gestellt. Er beruht auf Auswertungen der Kaufpreissammlung, die ein originäres Abbild des Geschehens auf dem Mannheimer Grundstücksmarkt darstellt und gibt damit eine grundlegende Übersicht über den bebauten und unbebauten Grundstücksmarkt. Zudem enthält er Angaben zur allgemeinen Marktentwicklung (Grundstücksverkehr und Preisverhalten auf dem Grundstücksmarkt) sowie die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten (beispielsweise Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren). Für die Darstellung der Marktentwicklung werden häufig Vergleiche zu Vorjahren gezogen.

Die Grundstücksmarktberichte ab dem Jahr 2010 können online käuflich erworben werden. Infos hierzu finden sich unter www.mannheim.de/grundstücksmarktbericht. Die Druckversion kostet 50 Euro, eine PDF-Datei 40 Euro. Der Grundstücksmarktbericht 2024 ist ab sofort verfügbar.

Quelle: Stadt Mannheim