Mannheim – Junge Europäische Föderalisten: Europa wieder in den Mittelpunkt stellen: Bei ihrer Klausurtagung in Mannheim diskutierte der Landesvorstand



Mannheim / ‘Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) am Wochenende über den Stand der Europapolitik in Baden-Württemberg und beschloss seine europapolitische Forderungen für die Landtagswahl. “Baden-Württemberg liegt im Herzen von Europa und ist mit seinen europäischen Nachbarn eng verbunden. Gute nachbarschaftliche Beziehungen und grenzüberschreitender Austausch sind nicht nur Teil unserer Identität, sondern die Grundlage unseres Wohlstands”, so die aus Mannheim stammende JEF-Landesvorsitzende Sarah Reisinger. Die JEF erinnern daher an den Auftrag, den sich die Menschen in Baden-Württemberg in der Landesverfassung selbst gegeben haben: „dieses demokratische Land als lebendiges Glied der Bundesrepublik Deutschland in einem vereinten Europa, dessen Aufbau föderativen Prinzipien und dem Grundsatz der Subsidiarität entspricht, zu gestalten und an der Schaffung eines Europas der Regionen sowie der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aktiv mitzuwirken.“ Zur Landtagswahl am 8. März 2026 rufen die JEF daher alle Parteien und Kandidierenden auf, sich zu diesem Ziel zu bekennen und es durch konkrete Politik umzusetzen. Dazu fordern die jungen Europäer insbesondere von der künftigen Landesregierung und den kommenden Landtagsabgeordneten:

1. Aktive Europapolitik: Verstärkte Debatte und Koordinierung europapolitischer Themen im Landtag und das aktive Einbringen des Landes Baden-Württemberg auf europäischer

Ebene, z.B. durch die Regionalvertretung in Brüssel

2. Vertiefung der Integration: Aktiver Einsatz für einen föderalen europäischen Bundesstaat entsprechend der Landesverfassung

3. Schengen schützen: Einsatz für den Erhalt der europäischen Freizügigkeit, Ende der Binnengrenzkontrollen und Förderung grenzübergreifend verflochtener Kultur- und

Wirtschaftsräume

4. Ehrenamt stärken: Stärkung der ehrenamtlichen Europa-Arbeit insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

5. Europabildung und Austausch fördern: Ausbau des Angebots und Zugang zu transnationalen Austauschprogrammen für Schüler, Auszubildende und Studierende wie

Erasmus+

6. Europäische Medienlandschaft: Ausbau der grenzüberschreitenden Medienlandschaft

zur Förderung einer gemeinsamen Öffentlichkeit7. Regionale Partnerschaften: Förderung von kommunalen und regionalen Partnerschaften und Austausch

8. Wahlrecht: Wahlrecht für EU-Bürger bei Landtagswahlen und Förderung demokratischer Beteiligungsformen

9. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Intensivierung der politischen

Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

10. Grenzüberschreitende Infrastruktur: Förderung grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen und Stärkung grenzübergreifender Tarifzonen

Die Jungen Europäer – JEF Baden-Württemberg e.V. sind eine pro-europäische, überparteiliche und überkonfessionelle Jugendorganisation. Sie setzen sich für ein föderales, in Frieden und Freiheit geeintes Europa ein und sind Teil der in 32 Ländern vertretenen Jungen Europäischen Föderalisten Europa

Infos: www.jef-bw.de/

Quelle: Die Jungen Europäer – JEF Baden-Württemberg e.V