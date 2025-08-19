  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – Altrheinfähre wieder in Betrieb


Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Fährbetrieb der Altrheinfähre in Sandhofen wurde heute, Dienstag, 19. August 2025, wiederaufgenommen.

Täglich, einschließlich an Sonn- und Feiertagen, wird die Fähre von 10 bis 20 Uhr verkehren. Montags, sofern kein Feiertag ist, bleibt die Fähre geschlossen.

Die Fähre legt wie gewohnt von der Friesenheimer Insel in Richtung Sandhofen zur vollen Stunde ab und fährt von Sandhofen jede halbe Stunde zurück. In der Mittagszeit, zwischen 13 und 14 Uhr pausiert der Fährbetrieb.

Der letzte Betriebstag der Altrheinfähre im Jahr 2025 ist Sonntag, der 28. September.

Quelle: Stadt Mannheim

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mainz – Entscheidung des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshofs – Marcus Klein: Wir lassen dem Ministerpräsidenten keinen Verfassungsbruch durchgehen

    • Mainz – Mit dem heute veröffentlichten Beschluss hat der Verfassungsgerichtshof (VerfGH) eine Organklage der CDU-Landtagsfraktion gegen den Ministerpräsidenten zurückgewiesen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Marcus Klein, erklärt: „Selbstverständlich hätten wir uns einen anderen Ausgang des Verfahrens gewünscht; die Entscheidungsgründe werden wir nun in Ruhe zu prüfen ha- ben. Enttäuschend ist insbesondere, dass der VerfGH ohne ... Mehr lesen»

      • Speyer – Musikkurse der Dommusik für Kleinkinder

    • Speyer – Musikkurse der Dommusik für Kleinkinder
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Neues Kennenlernangebot für den Musikgarten Alle Kinder haben Freude an Musik. Wer seinem Kleinkind ein Angebot machen möchte, das über das Singen und Spielen zu Hause hinausgeht, dem bietet die Dommusik Kurse für Vorschulkinder an. Diese gliedern sich in zwei Altersgruppen. Der Musikgarten ist gedacht für Kinder von einem bis vier ... Mehr lesen»

      • Mannheim – 64-Jähriger von zwei Unbekannten verletzt

    • Mannheim – 64-Jähriger von zwei Unbekannten verletzt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Als sich ein 64 Jahre alter Mann am frühen Dienstagmorgen gegen 03:10 Uhr in der Seckenheimer Straße aufhielt, wurde er aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt von zwei ihm unbekannten Männern geschlagen und getreten. Der Mann fiel dabei verletzt zu Boden. Die Unbekannten flüchteten. Ein zufällig vorbeifahrendes Streifenteam des Polizeireviers Landeburg ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Illegales Glücksspiel – Razzia in mehreren Gaststätten

    • Schifferstadt – Illegales Glücksspiel – Razzia in mehreren Gaststätten
      Schifferstadt / Ludwigshafen / Kaiserslautern (ots) Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern – Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen – führt gegen mehrere Gaststättenbetreiber und Automatenaufsteller aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung, der Abgabenhinterziehung (Vergnügungssteuer) sowie der Steuerhinterziehung. Die Beschuldigten sollen in mehreren von ihnen betriebenen Gaststätten im ... Mehr lesen»

      • Mainz – FREIE WÄHLER sind gegen Abschaffung unangekündigter Hausaufgabenüberprüfungen

    • Mainz – FREIE WÄHLER sind gegen Abschaffung unangekündigter Hausaufgabenüberprüfungen
      Mainz/Ludwigshafen. Zum Start des Schuljahres 2025/2026 hat Bildungsminister Teuber angekündigt, dass auf unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen ab sofort verzichtet werden soll. Aus Sicht der parlamentarischen Gruppe FREIE WÄHLER im Mainzer Landtag ist das ein fatales Signal. Sie lehnen „Bulimie-Lernen“, das termingerecht abrufbar und dann vergessen wird, grundsätzlich ab. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Getreu dem inoffiziellen Motto der Olympischen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Patienten-Infoveranstaltung: Körperformende Chirurgie

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einer extremen Gewichtsreduktion ist die Wiederherstellung der Körperform ein wichtiger Schritt hin zu einer gesteigerten Lebensqualität. Um Betroffenen neue Perspektiven zu eröffnen, lädt die BG Klinik Ludwigshafen am 21. August 2025 um 17 Uhr zur kostenlosen Informationsveranstaltung zum Thema körperformende Chirurgie ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Veranstaltung im Dr. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Stadtverwaltung erinnert an Verkehrsregelungen während des Festivals des Deutschen Films

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung weist anlässlich des Beginns des diesjährigen Festivals des Deutschen Films am Mittwoch, 20. August 2025, auf die dann während der rund zweiwöchigen Veranstaltung geltenden Zufahrtsregelungen auf der Parkinsel hin. Um rund um die Festivaltage zusätzlich übermäßigen Verkehr zu verhindern, sind – wie in den Vorjahren auch – alle ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Anton Meinzer wird neuer Leiter im städtischen Leihamt

    • Mannheim – Anton Meinzer wird neuer Leiter im städtischen Leihamt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab dem 1. September 2025 übernimmt Anton Meinzer die Leitung der städtischen Einrichtung des Leihamts Mannheim. Nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze verabschiedete sich Jürgen Rackwitz in den Ruhestand. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Neue an der Spitze kennt die Institution dabei gut: Seit 2012 arbeitet Meinzer beim Leihamt. Bereits ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Junge Europäische Föderalisten: Europa wieder in den Mittelpunkt stellen: Bei ihrer Klausurtagung in Mannheim diskutierte der Landesvorstand

    • Mannheim / ‘Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) am Wochenende über den Stand der Europapolitik in Baden-Württemberg und beschloss seine europapolitische Forderungen für die Landtagswahl. “Baden-Württemberg liegt im Herzen von Europa und ist mit seinen europäischen Nachbarn eng verbunden. Gute nachbarschaftliche Beziehungen und grenzüberschreitender Austausch sind nicht nur Teil unserer Identität, sondern die ... Mehr lesen»

      • Speyer – Online-Kurse „KESS erziehen” – Vortragsreihen und Impulsabende zu verschiedenen Themen – von der Pubertätsphase bis zum Umgang mit der Trennung der Eltern

    • Speyer / Metropolregio Rhein-Neckar(red/ak) – Eltern möchten ihre Kinder nachhaltig für alle Lebensbereiche stärken. Hier setzt „KESS erziehen” an – ein Programm, eine Haltung, die Beziehung schafft. Gerade dort, wo Herausforderungen gemeinsam zu meistern sind, wie in der Erziehung, in Kita, Schule, Beruf und Freizeit, ist dies besonders wichtig: Kooperativ – ermutigend – sozial – ... Mehr lesen»

