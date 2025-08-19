Mannheim – Altrheinfähre wieder in Betrieb



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Fährbetrieb der Altrheinfähre in Sandhofen wurde heute, Dienstag, 19. August 2025, wiederaufgenommen.

Täglich, einschließlich an Sonn- und Feiertagen, wird die Fähre von 10 bis 20 Uhr verkehren. Montags, sofern kein Feiertag ist, bleibt die Fähre geschlossen.

Die Fähre legt wie gewohnt von der Friesenheimer Insel in Richtung Sandhofen zur vollen Stunde ab und fährt von Sandhofen jede halbe Stunde zurück. In der Mittagszeit, zwischen 13 und 14 Uhr pausiert der Fährbetrieb.

Der letzte Betriebstag der Altrheinfähre im Jahr 2025 ist Sonntag, der 28. September.

Quelle: Stadt Mannheim