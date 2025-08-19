Mannheim – 64-Jähriger von zwei Unbekannten verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Als sich ein 64 Jahre alter Mann am frühen Dienstagmorgen gegen 03:10 Uhr in der Seckenheimer Straße aufhielt, wurde er aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt von zwei ihm unbekannten Männern geschlagen und getreten. Der Mann fiel dabei verletzt zu Boden. Die Unbekannten flüchteten. Ein zufällig vorbeifahrendes Streifenteam des Polizeireviers Landeburg wurde auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam. Während der Kontaktaufnahme stellten die Beamten Verletzungen im Kopfbereich des 64-Jährigen fest. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen mit südländischem Aussehen, etwa 20-25 Jahre alt, gehandelt haben. Einer der Männer trug einen langen, dunklen Pferdeschwanz. Nach der ersten medizinischen Versorgung des Mannes wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim des Polizeireviers Ladenburg hat nun die weiteren Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 48971 oder beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203 / 93050, zu melden.