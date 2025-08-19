Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Wassernotstand in der Adolf-Kolping-Straße 35 sorgte am Wochenende fürgroße Aufregung. Ein Zustand der für alle Mieter eine große Belastung bedeutete. Zumal auch der Fahrstuhl in dem Gebäude defekt ist. MRN-News berichtete ausführlich über die Situation.
Schnell und unbürokratisch kam durch den Förderverein Spielwohnung Oggersheim Hilfe in Form von gespendetem Trinkwasser.
Die Hausbewohner bedanken sich hierfür in aller Form.
Ludwigshafen – Wassernotstand im Hochhaus Adolf-Kolping Straße – Förderverein Spielwohnung spendet Wasser
