Ludwigshafen – Stellungnahme der Volt-OB-Kandidierenden zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Neustadt

Neustadt / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Oberbürgermeisterkandidatin Michaela Schneider-Wettstein (Volt) nimmt zur heutigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt, den Eilantrag des AfD‑Kandidaten Joachim Paul auf Zulassung zur Oberbürgermeisterwahl zurückzuweisen, wie folgt Stellung:

„Die Entscheidung des Gerichts zeigt, dass unsere demokratischen Institutionen funktionieren. Wer sich um ein öffentliches Amt bewirbt, muss die Verfassungstreue zweifelsfrei nachweisen können. Demokratie heißt auch Abgrenzung gegenüber Kräften, bei denen berechtigte Zweifel bestehen. Ich vertraue darauf, dass die zuständigen Gremien und Gerichte mit Sorgfalt und auf Grundlage des geltenden Rechts entscheiden. Für meine Kandidatur steht der sachliche Austausch über Inhalte im Vordergrund. Ich freue mich auf einen fairen und respektvollen Wahlkampf mit allen zugelassenen Kandidierenden.”

Quelle: Volt Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz