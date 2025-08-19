Ludwigshafen – Stadtverwaltung erinnert an Verkehrsregelungen während des Festivals des Deutschen Films



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung weist anlässlich des Beginns des diesjährigen Festivals des Deutschen Films am Mittwoch,

20. August 2025, auf die dann während der rund zweiwöchigen Veranstaltung geltenden Zufahrtsregelungen auf der Parkinsel hin. Um rund um die Festivaltage zusätzlich übermäßigen Verkehr zu verhindern, sind – wie in den Vorjahren auch – alle Zufahrten zur nördlichen Parkinselhälfte (linke Parkinselseite vom Festland kommend) zur Durchfahrt gesperrt. Ausnahme-regelungen sind ausgewiesen. Ebenfalls wie in den Vorjahren weisen zudem mehrere Schilder bereits auf der Festlandseite darauf hin, dass auf der Parkinsel Durchfahrtssperren bestehen.

Um die Parkplatzsituation auf der Parkinsel zu entspannen, steht wieder ein Busshuttle-Service ab den Haltestellen “Berliner Platz” und “Walzmühle” zum Festivalgelände zur Verfügung. Es werden ferner Parkplätze in der Walzmühle angeboten. Bei Anliegen, Beschwerden oder Anzeigen ist die Einsatzleitstelle der Verkehrsüberwachung des Bereichs Öffentliche Ordnung unter der Telefonnummer 0621 504-3212 erreichbar. “Um die Unannehmlichkeiten und die Einschränkungen der Anwohner*innen im Zuge des Festivals des Deutschen Films möglichst gering zu halten, wendet die Stadtverwaltung das bewährte Verkehrskonzept der vergangenen Jahre an”, erklärt Ordnungsdezernent und Kämmerer Andreas Schwarz.

Quelle: Stadt Ludwigshafen