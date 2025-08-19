Ludwigshafen – Patienten-Infoveranstaltung: Körperformende Chirurgie



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einer extremen Gewichtsreduktion ist die Wiederherstellung der Körperform ein wichtiger Schritt hin zu einer gesteigerten Lebensqualität. Um Betroffenen neue Perspektiven zu eröffnen, lädt die BG Klinik Ludwigshafen am 21. August 2025 um 17 Uhr zur kostenlosen Informationsveranstaltung zum Thema körperformende Chirurgie ein.

Die Veranstaltung im Dr. Erwin Radek Saal (Hörsaal) beginnt mit einem Überblick der Expertin Dr. med. Alexa Wölfl über bariatrische Operationen. Nachfolgend referiert PD Dr. med. Yannick Diehm über die chirurgischen Behandlungsoptionen zur Wiedererlangung der Körperform. Der Vortrag von Dr. med. Anna Lucca Meynköhn befasst sich schließlich mit Brustveränderungen bei Frauen und Männern. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Expertinnen und Experten für Fragen zur Verfügung. Für individuelle Beratungsgespräche können Betroffene direkt vor Ort einen Termin vereinbaren.

Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung bedarf keiner Anmeldung. Angesprochen sind Menschen, die aus medizinischen oder psychischen Gründen einen körperformenden Eingriff in Erwägung ziehen. Dazu zählen Betroffene mit überschüssiger Haut nach massivem Gewichtsverlust, schwerer oder asymmetrischer Brustform sowie Männer mit weiblich ausgeprägter Brust. Auch Angehörige und medizinisch Interessierte sind herzlich eingeladen.

Veranstaltungsdetails

Patienten-Informationsveranstaltung:

Körperformende Chirurgie – Form und Funktion

Donnerstag, 21. August 2025

17:00 – 18:30 Uhr

BG Klinik Ludwigshafen, Hörsaal

Alle Informationen zur Veranstaltung online unter Oggersheimer Gesundheitstag Körperformende Chirurgie, BG Klinik Ludwigshafen

Quelle: BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen gGmbH