Heidelberg – Baumesse Heidelberg 2025 auf dem Messplatz! Volles Programm zu Energiesparen und Schöner Wohnen



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nur noch wenige Wochen, dann ist die Premiere der Baumesse Heidelberg auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg. Die Tore der

mobilen Messestadt öffnen sich erstmals am Freitag, 12. September 2025, um zehn Uhr. Bis zum 14. September 2025 ist die Messe dann jeweils von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Auf rund 4.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren Fachbetriebe aus der näheren und weiteren Umgebung ihre Lösungen zu Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen. Schirmherr der ersten Baumesse in Heidelberg ist Oberbürgermeister Eckart Würzner. Darüber freut sich Projektleiterin Gabriele Ivic-Matijas vom Veranstalter BaumesseE GmbH, die betont: „Wir wurden, seit wir mit den Planungen für die Baumesse Heidelberg 2025 begonnen haben, von der Stadt und den zuständigen Stellen am Ort sehr gut unterstützt.“ Gut kam das neue Angebot der Baumesse auch bei den Unternehmen

der Bau-Branche in der Metropolregion Rhein-Neckar an. Dies zeigt sichan den guten Buchungszahlen. Nur noch wenige Standflächen seien verfügbar, berichtet die Projektleiterin.

Bunt gemischtes Ausstellerfeld und zwei Schwerpunkte

Die Besucherinnen und Besucher der Baumesse Heidelberg 2025 erwartet ein bunt gemischtes Ausstellerfeld. Zwei besondere thematische Schwerpunkte zeichnen sich ab. Natürlich sind zu allen

Themen der Energiewende gleich mehrere Lösungsanbieter anwesend. Wer also energetische Modernisierungen plant und sich für Photovoltaik oder Wärmepumpen interessiert, kommt voll auf seine Kosten. Der zweite Themenschwerpunkt deckt den Bereich „Schöner Wohnen“ ab. Hier zeigen die Aussteller Massivholzmöbel, Kaminbauer bieten ihre Dienste an, Treppenbauer und Möbel-Schreiner sind vertreten, und ein großer Bad- und Sanitärspezialist aus Heidelberg präsentiert auf einer großen Fläche seine Produkt-Palette. Gleichermaßen wird eine große, in Heidelberg ansässige Baumarkt-Kette viele Inspirationen für die Verschönerung des eigenen Zuhauses liefern.

Fachvortragsprogramm greift Trend-Themen auf

Vielseitig wie das Ausstellerfeld gestaltet sich auch das kostenfreie Fachvortragsprogramm im Vortragsraum in Halle 3, gleich neben dem Eingang zum Restaurant-Zelt. Dort erfahren die Besucherinnen und Besucher viel Wissenswertes zu aktuellen Themen wie Schimmelsanierung, Photovoltaik für Kommunen, Privatpersonen und Gewerbe, den Fernwärmeausbau in Heidelberg, intelligentes

Energiemanagement, Infrarotheizungen und die Förderung energetischer Sanierungen.

Alle Besucher können mit dem Losabschnitt an ihrer Eintrittskarte außerdem am großen Gewinnspiel der aktuellen Baumesse-Saison teilnehmen. Als Hauptpreis winkt ein Mitsubishi ASX.

Anreise per ÖPNV, Auto oder Fahrrad

Die Baumesse Heidelberg auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg ist gut mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Vom Hauptbahnhof aus führen mehrere Straßenbahnlinien zur Haltestelle

„Kirchheim Messplatz". Alternativ existieren Busverbindungen. Für Besucher, die mit dem Pkw anreisen, stehen direkt neben dem Messegelände am Harbigweg 3 großzügige Parkflächen zur Verfügung. Radlerinnen und Radler profitieren von den Fahrradabstellmöglichkeiten direkt auf dem Messplatz.

