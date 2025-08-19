Edenkoben – Schulwegkontrolle



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Vorbildlich verhielten sich Schüler und Eltern bei der gestrigen Schulwegkontrolle auf den Schulwegen in Edesheim und Edenkoben. Beim ersten Schultag nach den Sommerferien war die Kontrolle ohne jegliche Beanstandung.

Insbesondere die Kindersicherung in den Fahrzeugen war lobenswert, die bei der Kontrolle im Fokus stand. Die Polizei Edenkoben wird auch in den folgenden Tagen ein großes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit auf Schulwegen legen.

Quelle: Polizeidirektion Landau