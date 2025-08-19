Brühl – ZIEHL TRUCKS mit Brühler Niederlassung erhält Innovations-Auszeichnung „TOP 100“

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Endlich präsentierte Sascha Ziehl die TOP 100–Trophäe der Öffentlichkeit: Im
Gespräch mit Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck berichtete er von der feierlichen
Preisverleihung in Mainz und von dem persönlichen Gespräch mit Ranga
Yogeshwar, dem Schirmherrn dieses wissenschaftlichen Auswahlverfahrens, das der
Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke leitet.
Er und sein Team analysieren die Innovationsstärke der Teilnehmer anhand von mehr als 100 Prüfkriterien, die sich
in fünf Kategorien gliedern: Innovationsförderndes Top-Management,
Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open
Innovation sowie Innovationserfolg.
ZIEHL TRUCKS gehört zum ersten Mal zu den Top-Innovatoren und war dieses Jahr
die einzige Firma aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Das Unternehmen ist in der Branche
„Baugewerbe/Handwerk“ beheimatet. Die Firma hat sich dabei vor allem im Bereich
der Nutzfahrzeuge als Vertragspartner von Volvo und Renault Trucks, wie auch seit
letztem Oktober mit Iveco, einen Namen gemacht. 1977 wurde der Grundstein für die
erfolgreiche Vertragswerkstatt für Volvo Trucks gelegt. Mit der Zusammenführung
von Volvo- und Renault-Trucks hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre
weiterentwickelt und seinen Service um eine weitere Marke erweitert.
Besonders stolz sind Sascha und Stefan Ziehl auf die Tatsache, dass das Unternehmen
innerhalb der letzten 13 Jahre von 34 Mitarbeitern auf über 100 Mitarbeiter
gewachsen ist und die Tendenz nach oben geht. An mittlerweile vier Standorten,
Speyer, Brühl, Rheinfelden und Waldshut-Tiengen, erhalten die Kunden
Servicedienstleistungen rund um Nutzfahrzeuge. Mit Vertrieb, Vermietung und
Reparatur bietet ZIEHL TRUCKS seinen Kunden einen Rund-um-Service.
Bei der Feier in Mainz habe es interessante Gespräche mit anderen innovativen
Firmen gegeben, „was uns den Glauben an die Innovationsfähigkeit Deutschlands
zurückgegeben hat“, berichtet Sascha Ziehl. So habe er eine Firma kennengelernt,
die jahrelang in der Halbleiterherstellung forschte und nun den Durchbruch schaffte
und die Kosten in der Herstellung um die Hälfte reduzierte. Insoweit fühlten sich
Sascha und Stefan Ziehl sehr wohl in dieser Gesellschaft der innovativen Firmen und
haben mit ihrer Umfirmierung von dem früheren Tiropatrans auf das griffigere ZIEHL
TRUCKS am Ende des Wettbewerbs eine weitere Neuerung eingeführt und damit
den Fokus auf Familienbetrieb gelegt – passend zum guten Betriebsklima, wo jeder
gerne arbeitet, auf Augenhöhe mit den Chefs kommuniziert und letztlich am Erfolg
teilhat. So war bei dem Gespräch in Brühl selbstverständlich auch Betriebsleiter
Serkan Sönmez dabei, der den erfolgreichen Standort an der Mannheimer
Landstraße von Montag bis Samstag seit der Übernahme positiv weiterentwickelt und
schon über eine Betriebserweiterung nachdenkt, um der Nachfrage gerecht zu
werden.
BU
Stolz präsentiert Sascha Ziehl dem Bürgermeister das wertvolle „Buch“ mit der
Erläuterung, warum ZIEHL TRUCKS zu den TOP 100 Innovatoren Deutschlands
gehört. Serkan Sönmez präsentiert das Hauptgeschäftsfeld, den Ziehl Truck …
Quelle: Bürgermeisteramt Brühl