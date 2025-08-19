Brühl – ZIEHL TRUCKS mit Brühler Niederlassung erhält Innovations-Auszeichnung „TOP 100“



Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Endlich präsentierte Sascha Ziehl die TOP 100–Trophäe der Öffentlichkeit: Im

Gespräch mit Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck berichtete er von der feierlichen

Preisverleihung in Mainz und von dem persönlichen Gespräch mit Ranga

Yogeshwar, dem Schirmherrn dieses wissenschaftlichen Auswahlverfahrens, das der

Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke leitet.

Er und sein Team analysieren die Innovationsstärke der Teilnehmer anhand von mehr als 100 Prüfkriterien, die sich

in fünf Kategorien gliedern: Innovationsförderndes Top-Management,

Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open

Innovation sowie Innovationserfolg.

ZIEHL TRUCKS gehört zum ersten Mal zu den Top-Innovatoren und war dieses Jahr

die einzige Firma aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Das Unternehmen ist in der Branche

„Baugewerbe/Handwerk“ beheimatet. Die Firma hat sich dabei vor allem im Bereich

der Nutzfahrzeuge als Vertragspartner von Volvo und Renault Trucks, wie auch seit

letztem Oktober mit Iveco, einen Namen gemacht. 1977 wurde der Grundstein für die

erfolgreiche Vertragswerkstatt für Volvo Trucks gelegt. Mit der Zusammenführung

von Volvo- und Renault-Trucks hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre

weiterentwickelt und seinen Service um eine weitere Marke erweitert.

Besonders stolz sind Sascha und Stefan Ziehl auf die Tatsache, dass das Unternehmen

innerhalb der letzten 13 Jahre von 34 Mitarbeitern auf über 100 Mitarbeiter

gewachsen ist und die Tendenz nach oben geht. An mittlerweile vier Standorten,

Speyer, Brühl, Rheinfelden und Waldshut-Tiengen, erhalten die Kunden

Servicedienstleistungen rund um Nutzfahrzeuge. Mit Vertrieb, Vermietung und

Reparatur bietet ZIEHL TRUCKS seinen Kunden einen Rund-um-Service.

Bei der Feier in Mainz habe es interessante Gespräche mit anderen innovativen

Firmen gegeben, „was uns den Glauben an die Innovationsfähigkeit Deutschlands

zurückgegeben hat“, berichtet Sascha Ziehl. So habe er eine Firma kennengelernt,

die jahrelang in der Halbleiterherstellung forschte und nun den Durchbruch schaffte

und die Kosten in der Herstellung um die Hälfte reduzierte. Insoweit fühlten sich

Sascha und Stefan Ziehl sehr wohl in dieser Gesellschaft der innovativen Firmen und

haben mit ihrer Umfirmierung von dem früheren Tiropatrans auf das griffigere ZIEHL

TRUCKS am Ende des Wettbewerbs eine weitere Neuerung eingeführt und damit

den Fokus auf Familienbetrieb gelegt – passend zum guten Betriebsklima, wo jeder

gerne arbeitet, auf Augenhöhe mit den Chefs kommuniziert und letztlich am Erfolg

teilhat. So war bei dem Gespräch in Brühl selbstverständlich auch Betriebsleiter

Serkan Sönmez dabei, der den erfolgreichen Standort an der Mannheimer

Landstraße von Montag bis Samstag seit der Übernahme positiv weiterentwickelt und

schon über eine Betriebserweiterung nachdenkt, um der Nachfrage gerecht zu

werden.

BU

Stolz präsentiert Sascha Ziehl dem Bürgermeister das wertvolle „Buch“ mit der

Erläuterung, warum ZIEHL TRUCKS zu den TOP 100 Innovatoren Deutschlands

gehört. Serkan Sönmez präsentiert das Hauptgeschäftsfeld, den Ziehl Truck …

Quelle: Bürgermeisteramt Brühl