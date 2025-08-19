Brühl – Inselcamping am Kollersee goes digital



Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Metropolregion Rhein-Neckar den Tourismus im Nahbereich mit ihrem

Programm „Smart Cities“ unterstützen kann, darüber wird seit einiger Zeit

gesprochen – nun waren der frühere Schwetzinger Oberbürgermeister Bernd

Kappenstein, der für die Region beratend tätig ist, und Daniel Kühlert sowie Catarina

Sorger von MVV Energie AG, die in dem Bereich „umsetzend“ arbeiten, mit

Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei Inselcamping am Kollersee, um gemeinsam Ideen

zu entwickeln.

Ob es am Ende die einfache Parkraum-Steuerung, die dann auch auf

Schildern aus Richtung Otterstadt und am Brühler Weidweg angezeigt werden

könnte, sein wird oder andere von den Pächtern Sonja und Harry Grafetstetter ins

Spiel gebrachte Ideen, das werden die nächsten Wochen zeigen. Sowohl Bernd

Kappenstein als auch die Gäste von der MVV Energie AG waren erstaunt über

dieses schöne Fleckchen Erde am Rande der Brühler Gemarkung auf der Kollerinsel

und Campingfreund Kühlert kann sich gut vorstellen, seinem „Urlaubs-Hobby“ auch

mal „ganz nah“ nachzugehen…

Bu:

Harry Grafetstetter, Bernd Kappenstein, David Kühlert, Catarina Sorge, Sonja

Grafetstetter und Bürgermeister Dr. Ralf Göck vor der malerischen Kulisse des

Kollersees

Bild: Verwaltung

Quelle: Stadtverwaltung Brühl