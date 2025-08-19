Brühl – Inselcamping am Kollersee goes digital

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie die Metropolregion Rhein-Neckar den Tourismus im Nahbereich mit ihrem
Programm „Smart Cities“ unterstützen kann, darüber wird seit einiger Zeit
gesprochen – nun waren der frühere Schwetzinger Oberbürgermeister Bernd
Kappenstein, der für die Region beratend tätig ist, und Daniel Kühlert sowie Catarina
Sorger von MVV Energie AG, die in dem Bereich „umsetzend“ arbeiten, mit
Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei Inselcamping am Kollersee, um gemeinsam Ideen
zu entwickeln.
Ob es am Ende die einfache Parkraum-Steuerung, die dann auch auf
Schildern aus Richtung Otterstadt und am Brühler Weidweg angezeigt werden
könnte, sein wird oder andere von den Pächtern Sonja und Harry Grafetstetter ins
Spiel gebrachte Ideen, das werden die nächsten Wochen zeigen. Sowohl Bernd
Kappenstein als auch die Gäste von der MVV Energie AG waren erstaunt über
dieses schöne Fleckchen Erde am Rande der Brühler Gemarkung auf der Kollerinsel
und Campingfreund Kühlert kann sich gut vorstellen, seinem „Urlaubs-Hobby“ auch
mal „ganz nah“ nachzugehen…
Bu:
Harry Grafetstetter, Bernd Kappenstein, David Kühlert, Catarina Sorge, Sonja
Grafetstetter und Bürgermeister Dr. Ralf Göck vor der malerischen Kulisse des
Kollersees
Bild: Verwaltung
Quelle: Stadtverwaltung Brühl