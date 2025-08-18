Walldürn – Alleinbeteiligter Unfall mit schwerverletzter Person

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis (ots) – L 518 / In Walldürn kam eine Verkehrsteilnehmerin alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verunfallte mit ihrem Golf. Die 29-Jährige war am Montag, gegen 09.40 Uhr, gemeinsam mit ihrem acht Monate alten Kind, auf der Landesstraße 518 von Walldürn in Richtung Altheim unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Pkw zwischen der Abzweigung nach Rinschheim und Altheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich hierbei. Die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik verbracht. Das Kind blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurde aber ebenfalls zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Der Pkw kam etwa 15-20 Meter abseits der Fahrbahn im Wiesenbereich zum Stillstand und musste abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn war für eine knappe Stunde gesperrt. Über den entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nichts gesagt werden.
- Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Großer Bahnhof in Rheinzabern und ein historisches Momentum: der Beginn des neuen Schuljahres 2025/2026 markierte am frühen Montagmorgen auch den Start für das neue Gymnasium im Landkreis Germersheim. 76 Kinder waren, vielfach begleitet von Eltern, Verwandten oder Bekannten, in das Foyer der Sporthalle gekommen, um an der Willkommens- und Einführungsveranstaltung der Fünftklässler teilzunehmen. INSERAT ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In mehreren Straßen in den Stadtteilen Weststadt und Neuenheim werden ab Donnerstag, 21. August 2025, routinemäßig das Grün im dortigen Gleisbereich zurückbeschnitten. Gearbeitet wird jeweils an einzelnen Werktagen innerhalb eines Zeitraums, die witterungsabhängig nur kurzfristig festgelegt werden können. Betroffen sind drei Bereiche: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Berliner Straße: Ab der ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Kurfürsten-Anlage 7 in der Weststadt beginnen am Montag, 25. August 2025, Bauarbeiten zur Trennung des Fernwärme- und Gashausanschlusses. Sie sind notwendig, um die geplanten Abrissarbeiten im ehemaligen Bauhaus-Areal vorzubereiten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bis voraussichtlich Freitag, 5. September 2025, müssen sich Passantinnen, Passanten und Autofahrende auf Einschränkungen einstellen: – ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Seit Freitag, den 15.08.2025, wird eine in Ludwigshafen am Rhein wohnende 63-Jährige vermisst. Sie wurde am Mittwoch, den 13.08.2025, aus dem Krankenhaus “Zum Guten Hirten” in Ludwigshafen entlassen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 63-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Süddeutsche Erdgasleitung“ (SEL) von der hessischen Landesgrenze über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen a. N., Göppingen und Heidenheim bis nach Bayern. Die SEL soll zunächst moderne Gaskraftwerke anbinden und ab Anfang der 2030er Jahre Wasserstoff nach Baden-Württemberg transportieren. Mehr Informationen zum Trassenverlauf finden Sie unter www.terranets-sel.de. Technisch anspruchsvolle Bauarbeiten erfordern Einschränkungen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat mit Beschluss vom 18. August 2025 den Eilantrag des AfD-Kandidaten, ihn zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Ludwigshafen am 21. September 2025 zuzulassen, abgelehnt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der 55-jährige Antragsteller ist Beamter auf Lebenszeit im Schuldienst in Rheinland-Pfalz. Er ist Mitglied der Alternative für ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zwei Infrastrukturprojekte starten im Spätsommer 2025 in der Heidelberger Südstadt. Stadt und Stadtwerke Heidelberg erneuern in der Römer- und Rheinstraße Kanal- und Wasserleitungen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Römerstraße: Abwasserkanal wird saniert In der Römerstraße auf Höhe des Tegut-Markts wird ab Ende August 2025 der bestehende Abwasserkanal saniert. Die Baustelle wird auf ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner lädt in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 20. August 2025, von 15 bis 16.30 Uhr zum Austausch in das Marktmeisterhäuschen am Wilhelmplatz in der Weststadt ein. Oberbürgermeister Würzner möchte in lockerer Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils ins Gespräch ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Deutschkenntnisse verbessern, neue Kontakte knüpfen, gemeinsam Zeit verbringen: das konnten 15 junge Geflüchtete bei der diesjährigen Sommerschule. Der Ferienkurs fand in diesem Jahr vom 31. Juli bis 14. August 2025 an der Julius-Springer-Schule statt. Auf ihrer Sommertour besuchte Bürgermeisterin Stefanie Jansen die Jugendlichen und stand im Klassenzimmer Rede und Antwort ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Als erste Station seiner diesjährigen Baustellentour am Donnerstag, 14. August 2025, hat Erster Bürgermeister und Baudezernent Jürgen Odszuck die Neubaufläche der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) an der Pleikartsförster Straße in Kirchheim besichtigt, auf der die GGH 34 neue geförderte Mietwohnungen für Haushalte mit unterem und mittlerem ... Mehr lesen»
