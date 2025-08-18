Walldürn – Alleinbeteiligter Unfall mit schwerverletzter Person

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis (ots) – L 518 / In Walldürn kam eine Verkehrsteilnehmerin alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verunfallte mit ihrem Golf. Die 29-Jährige war am Montag, gegen 09.40 Uhr, gemeinsam mit ihrem acht Monate alten Kind, auf der Landesstraße 518 von Walldürn in Richtung Altheim unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Pkw zwischen der Abzweigung nach Rinschheim und Altheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich hierbei. Die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik verbracht. Das Kind blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, wurde aber ebenfalls zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Der Pkw kam etwa 15-20 Meter abseits der Fahrbahn im Wiesenbereich zum Stillstand und musste abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn war für eine knappe Stunde gesperrt. Über den entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nichts gesagt werden.

