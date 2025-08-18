Sinsheim – Kompetente Versorgung von Traumapatienten – Traumazentrum Sinsheim zum vierten Mal in Folge erfolgreich rezertifiziert



Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schwere Verletzungen nach einem Unfall erfordern nicht nur schnelles, sondern auch fachlich exzellentes Handeln – oft sind es Minuten, die über Leben und dauerhafte Gesundheit entscheiden. Aufgrund ihrer geografischen Lage übernimmt die GRN-Klinik in Sinsheim eine zentrale Rolle bei der notfallmäßigen Versorgung der Region. Das zertifizierte Traumazentrum der Klinik ist dabei der erste Anlaufpunkt für Patientinnen und Patienten mit komplexen Verletzungen. Die unfallchirurgische Erstversorgung erfolgt hier unter höchsten medizinischen Standards – was jetzt bereits zum vierten Mal in Folge durch eine erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt wurde. Grundlage für die erfolgreiche (Re-)Zertifizierung ist neben der fachlichen Qualifikation des gesamten ärztlichen Teams vor allem der strukturierte und qualitativ hochwertige Behandlungsablauf in der Versorgung mittel- und schwerverletzter Patienten. „Wir freuen uns sehr über diese erneute Bestätigung unserer Arbeit. Nur durch das enge Zusammenspiel aller Beteiligten – des unfallchirurgischen Teams, der Kolleginnen und Kollegen aus der Anästhesie, der Pflegekräfte und der guten Kooperation mit dem Rettungsdienst– können wir schwerverletzte Patienten optimal versorgen” betont Timo Nabers, kommissarischer Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der GRN-Klinik Sinsheim. Neben der täglichen Versorgung verletzter Patientinnen und Patienten steht im Traumazentrum auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des gesamten Teams im Mittelpunkt. Regelmäßige Schulungen und praxisnahe Schockraumtrainings stärken die Abläufe und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ein Großteil der Pflegemitarbeitenden in der Notaufnahme verfügt zudem über die Fachweiterbildung Notfallpflege – ein weiterer Baustein für eine qualitätsgesicherte Versorgung im Team.Die Notfallversorgungsstruktur in der GRN-Klinik Sinsheim wird zukünftig weiter ausgebaut und verbessert. So ist im Zuge des Funktionsneubaus auch eine Hubschrauberlandemöglichkeit vorgesehen, um einen noch schnelleren An- und Abtransport der Patienten zur ermöglichen.

Weitere Infos zum Traumazentrum unter: https://www.grn.de/medizinische-fachzentren/traumazentrum-sinsheim

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH