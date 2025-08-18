Ludwigshafen – Verwaltungsgericht Neustadt bestätigt Wahlausschuss – Wer gehört dem Wahlausschuss an?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eilantrag des AfD-Kandidaten Joachim Paul, zur Zulassung zur Oberbürgermeisterwahl am 21. September 2025 in Ludwigshafen, bleibt ohne Erfolg. Das VG in Neustadt hat den Antrag auf Zulassung zur Wahl abgelehnt.

Der Wahlausschuss in Ludwigshafen spielte am 5. August 2025 eine zentrale Rolle: Unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, entschied das Gremium darüber, welche Bewerberinnen offiziell zur Oberbürgermeisterwahl am 21. September 2025 zugelassen werden. Insgesamt haben folgende vier Kandidat*innen die Zustimmung erhalten. Zugelassene Kandidat*innen

Prof. Dr. Klaus Blettner – vorgeschlagen von CDU und Freien Wählern (FWG)

Jens Peter Gotter – offizieller Kandidat der SPD

Michaela Schneider‑Wettstein – Kandidatin von Volt Deutschland

Martin Wegner – Einzelkandidat (parteilos)

Doch wer saß eigentlich im Wahlausschuss und traf diese wichtige Entscheidung?

• Jutta Steinruck – Oberbürgermeisterin parteilos und Vorsitzende des Wahlausschusses

• Heinrich Jöckel – Vertreter der CDU

• Torbjörn Kartes – Vertreter der CDU

• Hans Arndt – Vertreter der Freien Wählergruppe

• Markus Lemberger – Vertreter der SPD

• Julia May – Vertreterin der SPD

• sowie ein Vertreter der FDP

Damit war der Wahlausschuss parteipolitisch breit aufgestellt und setzte sich aus Mitgliedern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen zusammen. Seine Aufgabe bestand darin, die eingereichten Wahlvorschläge zu prüfen und über die Zulassung zu entscheiden.

Das Ergebnis: Vier Kandidat*innen dürfen offiziell antreten, während andere Bewerber – darunter Joachim Paul (AfD) und Cem Ali Caglayan („Schützt die Autos“) – nicht zugelassen wurden.

Der Wahlausschuss hat somit die Weichen für den Wahlkampf gestellt, der nun bis zum Wahltermin am 21. September 2025 in Ludwigshafen Fahrt aufnimmt.

Quelle: MRN-News