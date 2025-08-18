Ludwigshafen – Ukulele spielen lernen an der VHS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen startet am Dienstag, 2. September 2025, ein Ukulelekurs für Einsteiger*innen. Die Ukulele ist ein kleines Instrument, das schön klingt und das man überall hin mitnehmen kann. Die Teilnehmenden lernen im ersten Schritt das Instrument kennen und starten dann ins Spielen. Sie lernen die ersten Akkorde und können dann mit einfachen Schlagmustern bereits erste Lieder begleiten. Die Auswahl der Lieder richtet sich nach den Interessen der Teilnehmenden. Der Kurs findet an acht aufeinander folgenden Dienstagen jeweils von 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr in Raum 213 statt. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro. Mitzubringen sind eine Ukulele, ein Stimmgerät und zwei Euro für Notenmaterial. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0621 504-2625. Anmelden kann man sich telefonisch unter 0621 504-2238 oder online unter
www.vhs-lu.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen