Ludwigshafen – Rehasport-Kurse der Volkshochschule starten wieder

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Vital-Zentrum in der Raiffeisenstraße 24 in Oggersheim gehen nach der Sommerpause Rehasport-Kurse der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) in eine weitere Runde und es sind noch Plätze frei. Rehasport wird von den Krankenkassen unterstützt und ist speziell darauf ausgelegt, gesundheitlichen Ein-schränkungen entgegenzuwirken. Am Mittwoch, 20. August 2025, von 11 bis 11.45 Uhr startet der Kurs “Rollator- und Rollstuhl-Gymnastik” und im Anschluss von 12 bis 13 Uhr ein Rehasport-Yoga-Kurs. Rehasport wird von speziell dafür ausgebildeten Trainer*innen durchgeführt, der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich. Informationen zu den Kursen gibt es bei VHS-Mitarbeiterin Juliane Krohn, sie ist telefonisch erreichbar unter 0621 504-2017 oder per E-Mail an juliane.krohn@ludwigshafen.de. Anmeldungen für Kurse nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.
Quelle: Sttadt Ludwigshafen