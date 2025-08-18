  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Landau – Kulturbüro der Stadt informiert bei Rundem Tisch „Junge Kultur“ am Mittwoch, 10. September, über Angebote für Kinder und Jugendliche

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar.Kultur im neuen Schuljahr: Kulturbüro der Stadt Landau informiert bei Rundem Tisch „Junge Kultur“ am Mittwoch, 10. September, über Angebote für Kinder und Jugendliche

Es geht wieder los: Das neue Kita- und Schuljahr steht in den Startlöchern und ebenso die Kulturzeit 2025/26 der Stadt Landau. In der bald beginnenden Spielzeit wird wieder ganz viel geboten – besonders auch für Kinder und Jugendliche. Vorstellungen gibt es für Familien, aber auch für Schulklassen und Kindergartengruppen. Um über diese Angebote zu informieren, veranstaltet das städtische Kulturbüro am Mittwoch, 10. September, einen Runden Tisch „Junge Kultur“ speziell für Pädagoginnen und Pädagogen.

„Bei diesem Termin möchten wir mit Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern sowie anderen pädagogischen Fachkräften ins Gespräch kommen und unser Programm für Kinder und Jugendliche vorstellen“, erklärt die Leiterin des städtischen Kulturbüros Miriam Erb. „Uns liegt sehr am Herzen, dass Kinder und Jugendliche Kultur erleben. Wir würden uns freuen, wenn viele die Chance des gemeinsamen Austauschs nutzen und wir uns persönlich kennenlernen.“

Das junge Publikum kann sich in der neuen Spielzeit beispielsweise auf das Figurentheater „Emil und die Detektive“, „Die Rede des Panthers“ und das Live-Hörspiel „Jugend ohne Gott“ freuen. Im Abendspielplan finden sich Klassiker wie „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ oder eine Adaption des Romans „Anna Karenina“ von Lew Tolstoi als mitreißendes Ballett. Das vollständige Programm findet sich im Internet unter www.landau.de/spielplan.

Los geht es am Mittwoch, 10. September, um 17 Uhr im Sitzungszimmer 8 im Rathaus (Marktstraße 50 in Landau). Das Team des städtischen Kulturbüros bittet zur besseren Planung um Anmeldungen per Mail bis zum 7. September an kulturbuero@landau.de.

Bildunterschrift: Die Geschichte von Dornröschen kommt als flottes, freches Märchenmusical in die Landauer Jugendstil-Festhalle. (Quelle: Thomas Henne Fotodesign)

Stadt Landau in der Pfalz.

