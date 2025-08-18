Heidelberg -Transportnetzbetreiber terranets bw informiert: Einschränkungenfür den Straßenverkehr entlang der L600 zwischen Lingental und Rohrbach aufgrund von Bau der SEL terranets bw baut die 250 Kilometer lange wasserstofftaugliche Gastransportleitung!



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Süddeutsche Erdgasleitung“ (SEL) von der hessischen Landesgrenze über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen a. N., Göppingen und Heidenheim bis nach Bayern. Die SEL soll zunächst moderne Gaskraftwerke anbinden und ab Anfang der 2030er Jahre Wasserstoff nach Baden-Württemberg transportieren. Mehr Informationen zum Trassenverlauf finden Sie unter www.terranets-sel.de. Technisch anspruchsvolle Bauarbeiten erfordern Einschränkungen für den Straßenverkehr Der rund 61 Kilometer lange Leitungsabschnitt von Heidelberg bis Heilbronn soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden. Auf diesem Abschnitt der SEL wird der Emmertsgrund/Lingental auf den Gemeindegebieten von Heidelberg und Leimen mittels Bohrverfahren unterirdisch gequert. Für die technisch anspruchsvolle Querung sowie die dafür notwendigen Arbeiten sind Einschränkungen für den Straßenverkehr notwendig: Entlang der L600 zwischen Lingental und Rohrbach, Höhe Heltenstraße und Dormenackerhof werden ab Montag, 18. August bis Freitag, 22. August 2025 Zufahrten zum Baufeld hergestellt. Der Verkehr wird ab diesem Zeitpunkt von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr über eine Ampel geregelt. Diese Ampelschaltung wird anschließend, zunächst bis zum Ende des Jahres 2025, für die sichere Ein- und Ausfahrt des Baustellenverkehrs benötigt.

Wir bitten um Verständnis

Alle Bürger:innen – insbesondere Pendler:innen und Anwohner:innen – bittet terranets bw um Verständnis für die Notwendigkeit der Arbeiten. terranets bw arbeitet daran, den Bau so

effizient wie möglich umzusetzen und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Mehr Informationen zur SEL und zum Baufortschritt finden Sie unter www.terranetssel.de.

Bei Rückfragen sowie Hinweisen steht Ihnen Herr Philipp Mayerhofer, PPS Pipeline Systems, unter mayerhofer.philipp@pipelinesystems.de oder +49 170 33 295 36 zur Verfügung.

Quelle: terranets bw GmbH