Heidelberg – Südstadt: Bauarbeiten in der Römer- und Rheinstraße – Betriebe bleiben erreichbar – Änderungen für öffentlichen Nahverkehr



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zwei Infrastrukturprojekte starten im Spätsommer 2025 in der Heidelberger Südstadt. Stadt und Stadtwerke Heidelberg erneuern in der Römer- und Rheinstraße Kanal- und Wasserleitungen.

Römerstraße: Abwasserkanal wird saniert

In der Römerstraße auf Höhe des Tegut-Markts wird ab Ende August 2025 der bestehende Abwasserkanal saniert. Die Baustelle wird auf 290 Metern zwischen der Kreuzung Römer-/Rheinstraße und Carl-Schurz-Straße eingerichtet. Davon betroffen sind die inneren Fahrbahnen stadtein- und stadtauswärts. Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Bauzeit beträgt rund vier Wochen, etwa die Hälfte der Bauzeit liegt in die Sommerferien. Da die Arbeiten im sogenannten Schlauchlining-Verfahren umgesetzt werden – das heißt über vorhandene Kanalschächte und nicht über eine offene Baugrube – minimieren sich die Einschränkungen für Anwohnende und den Verkehr. Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Busse der Linie 29 werden in Fahrtrichtung Altstadt/Universitätsplatz zwischen den Haltestellen Mark-Twain-Center und Bergfriedhof über die Rheinstraße und die Rohrbacher Straße umgeleitet und bedienen zusätzlich die Haltestelle Bethanienkrankenhaus. Für die Bushaltestelle Berthold-Mogel-Straße wird für die Dauer der Bauarbeiten eine Ersatzhaltestelle in der Rheinstraße auf Höhe der Chapel eingerichtet. Die Haltestelle Feuerbachstraße kann nicht bedient werden. Die Umleitung der Linie 29 gilt von Montag, 8. September 2025, bis voraussichtlich 2. Oktober 2025.

Bauarbeiten in der Rheinstraße zwischen John-Zenger- und Kirschgartenstraße

Ende September 2025 beginnen Bauarbeiten in der Rheinstraße zwischen der John-Zenger- und der Kirschgartenstraße. Auf 600 Metern wird dort eine neue Wasserleitung im sogenannten Reliningverfahren erneuert. Dabei wird ein neues Rohr in das alte eingebracht. Im Bereich der John-Zenger-Straße ist mit einer größeren Baustelle zu rechnen.

Die Rheinstraße zwischen Römer- und Kirschgartenstraße muss auf Höhe des Marktes Tegut für den Autoverkehr in beide Fahrtrichtungen auf 25 Metern gesperrt werden, da die Arbeiten dort eine offene Bauweise erfordern. Die Betriebe in diesem Straßenabschnitt bleiben erreichbar. Das Parkhaus in der Berthold-Mogel-Straße kann für den Besuch der Betriebe kostenfrei genutzt werden. Die Maßnahme dauert rund drei Monate. Umleitungen werden ausgeschildert.

Auf der Rheinstraße zwischen der John-Zenger- und der Römerstraße kann der Verkehr an den Baustellen vorbeigeführt werden.

Quelle: Stadt Heidelberg