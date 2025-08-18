Heidelberg – Spursperrungen in mehreren Straßen ab 21. August wegen Grünarbeiten im Gleisbereich



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In mehreren Straßen in den Stadtteilen Weststadt und Neuenheim werden ab Donnerstag, 21. August 2025, routinemäßig das Grün im dortigen Gleisbereich zurückbeschnitten. Gearbeitet wird jeweils an einzelnen Werktagen innerhalb eines Zeitraums, die witterungsabhängig nur kurzfristig festgelegt werden können. Betroffen sind drei Bereiche:

– Berliner Straße: Ab der Ecke Jahnstraße bis zur Ecke Neuenheimer Feld/Mönchhofstraße wird zwischen Donnerstag, 21. August und Samstag, 30. August 2025, das Grün zurückgeschnitten. Die

Arbeiten dauern insgesamt vier Werktage.

– Ringstraße: Von Dienstag, 26. August, bis Samstag, 6. September 2025, wird zwischen Montpellierbrücke und Römerkreis das Grün im Gleisbereich zurückgeschnitten. Gearbeitet wird hier an

vier Werktagen.

– Kurfürsten-Anlage: Zwischen Hauptbahnhof und der Rohrbacher Straße/B 3 wird von Dienstag, 26. August, bis Samstag, 6. September 2025, das dortige Gleisgrün zurückgeschnitten.

Gearbeitet wird hier witterungsabhängig an insgesamt fünf Werktagen.

In allen Bereichen muss während der Arbeiten die innere, dem Gleis zugewandte, Fahrspur aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Eine Durchfahrt bleibt jedoch jederzeit möglich. Rad- und Fußverkehr sowie der ÖPNV sind nicht beeinträchtigt.

Ein Überblick über städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr ist hier zu finden: www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg